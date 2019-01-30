Оценка: Проверяется
Дебетовые карты в банке «Россия»изменить банк
Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в банке «Россия». Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.
6 дебетовых карт
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|250
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 6%
|0 - 1 200
|есть
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|1 000
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|550
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|1 200
|нет
|нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о дебетовых картах банка «Россия»
Оценка: 5 Не засчитана
На прошлой неделе появилась необходимость обратиться в АБ Россия Центральный филиал для консультации по ипотечному вопросу. Каково же было моё огорчение, когда я узнала, что... Весь отзыв
Оценка: 5
Благодарю сотрудников банка Россия (на пр. Стачек, 47) за профессионализм, быстрое и качественное обслуживание клиентов, за приятную и дружественную атмосферу. Очень приятно... Весь отзыв
23 602
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