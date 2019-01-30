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Дебетовые карты в банке «Россия»

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в банке «Россия». Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

6 дебетовых карт

Виртуальная
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 нет нет
Мир — Россия
Дебетовая
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 250 нет нет
Мир Премиальная — Россия
Живые деньги
Мир Премиальная
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 6% 0 - 1 200 есть нет
Мир Премиальная «Мир Золотая» — Россия
Золотая
Мир Премиальная
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 1 000 нет нет
Мир Классическая — Россия
Классическая
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 550 нет нет
Мир Премиальная — Россия
Премиальная
Мир Премиальная
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 1 200 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о дебетовых картах банка «Россия»

Оценка: 5 Проверяется
Являюсь постоянным клиентом довольно длительное время и хочу выразить благодарность банку. Неоднократно обращался в банк по различным вопросам и всегда получал исчерпывающую помощь... Весь отзыв
Все отзывы
23 602

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