Дебетовые карты в Заубер Банкеизменить банк
Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Заубер Банке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.
4 дебетовые карты
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|500
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|8
|нет
|нет
|евро
|нет
|7
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|2 000
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|30
|нет
|нет
|евро
|нет
|27
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|8 000
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|121
|нет
|нет
|евро
|нет
|107
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|5 000
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|76
|нет
|нет
|евро
|нет
|67
|нет
|нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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