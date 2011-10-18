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Дебетовые карты в Заубер Банке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Заубер Банке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

4 дебетовые карты

Visa Classic — Заубер Банк
Дебетовая
Visa Classic , Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 500 нет нет
доллар США нет 8 нет нет
евро нет 7 нет нет
MasterCard Gold — Заубер Банк
Дебетовая Gold
Visa Gold , Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 2 000 нет нет
доллар США нет 30 нет нет
евро нет 27 нет нет
Visa Infinite — Заубер Банк
Дебетовая Infinite
Visa Infinite
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 8 000 нет нет
доллар США нет 121 нет нет
евро нет 107 нет нет
Visa Platinum — Заубер Банк
Дебетовая Platinum
Visa Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 5 000 нет нет
доллар США нет 76 нет нет
евро нет 67 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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