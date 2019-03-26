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Дебетовая карта "Премиум Signature" в Газпромбанке

Visa Signature «Премиум Signature» — Газпромбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 60 000 ₽
  • cash back до 15%
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Signature
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
  • Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay
Cash Back
от 0 до 15%
  • 15% - в категории "АЗС" и "Парковки";
  • 10% - в категориях "Кафе", "Рестораны", "Бары", "Фаст-фуд";
  • 0% - остальные категории

макс. 5 000 руб. - при сумме покупок до 50 000 руб. в мес.; макс. 15 000 руб. - при сумме покупок от 50 000 руб. в месяц

Выпуск и обслуживание
0 - 60 000 ₽

5 000 руб. в месяц - за пакет услуг; плата не взимается при выполнении одного из условий:

  • среднемесячный остаток на счетах карт/текущих счетах/счетах вкладов не менее 2 000 000 руб.;
  • среднемесячный остаток на счетах карт/текущих счетах/счетах вкладов не менее 1 000 000 руб. и общая сумма покупок от 50 000 руб. в месяц;
  • зачисление заработной платы на карту не менее 250 000 руб. и сумма покупок не менее 50 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0,5%, мин. 199 руб.;
  • 0% при выполнении требований бесплатного обслуживания
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 0,5%, мин. 199 руб.;
  • 0% при выполнении требований бесплатного обслуживания
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 1 000 000 руб. в день, до 4 000 000 руб. в месяц - при выполнении требований пакета услуг, до 600 000 руб. в день, до 3 000 000 руб. в месяц - при не выполнении требований
Дополнительная информация
  • плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых, начиная с 8-го дня образования задолженности;
  • конвертация - по курсу банка, комиссия - 1% от суммы наличных операций;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. (эквивалент) за операцию (бесплатно в банкоматах банков-участников корпоративной сети);
  • выдача наличной иностранной валюты в сторонних банках на территории РФ не осуществляется;
  • до 6-ти дополнительных карт Visa Platinum - бесплатно;
  • СМС-информирование, консьерж-сервис, трансфер до ж/д вокзала или аэропорта, страхование в путешествиях до 1 млн.долл. - бесплатно;
  • право бесплатного доступа в VIP-залы LoungeKey при выполнении минимальных требований;
  • премиальное обслуживание и выделенная телефонная линия
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование и наличие доп.услуг;
  • снятие наличных без комиссии при выполнении требований бесплатности;
  • возможность отмены/снижения платы за обслуживание
Минусы
  • кеш бек только в определенных категориях
Особые ограничения
  • карта выпускается в рамках пакета услуг "Газпромбанк Премиум"
Дата актуализации
26.03.2019 18:13
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Премиум Signature» в 213 городах России
61 637
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Справочная информация
АО «Газпромбанк»
Адрес
117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1.
ОГРН
1027700167110
Сайт
www.gazprombank.ru
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