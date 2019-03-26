Обслуживание карты

Тип карты Visa Signature

Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (payWave) Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay

Cash Back от 0 до 15% 15% - в категории "АЗС" и "Парковки";

10% - в категориях "Кафе", "Рестораны", "Бары", "Фаст-фуд";

0% - остальные категории макс. 5 000 руб. - при сумме покупок до 50 000 руб. в мес.; макс. 15 000 руб. - при сумме покупок от 50 000 руб. в месяц

Выпуск и обслуживание 0 - 60 000 ₽ 5 000 руб. в месяц - за пакет услуг; плата не взимается при выполнении одного из условий: среднемесячный остаток на счетах карт/текущих счетах/счетах вкладов не менее 2 000 000 руб.;

среднемесячный остаток на счетах карт/текущих счетах/счетах вкладов не менее 1 000 000 руб. и общая сумма покупок от 50 000 руб. в месяц;

зачисление заработной платы на карту не менее 250 000 руб. и сумма покупок не менее 50 000 руб. в месяц

Выпуск и обслуживание 0 - 934 $ 5 000 руб. в месяц (эквивалент) - за пакет услуг; плата не взимается при выполнении одного из условий: среднемесячный остаток на счетах карт/текущих счетах/счетах вкладов не менее 2 000 000 руб.;

среднемесячный остаток на счетах карт/текущих счетах/счетах вкладов не менее 1 000 000 руб. и общая сумма покупок от 50 000 руб. в месяц;

зачисление заработной платы на карту не менее 250 000 руб. и сумма покупок не менее 50 000 руб. в месяц

Выпуск и обслуживание 0 - 826 € 5 000 руб. в месяц (эквивалент) - за пакет услуг; плата не взимается при выполнении одного из условий: среднемесячный остаток на счетах карт/текущих счетах/счетах вкладов не менее 2 000 000 руб.;

среднемесячный остаток на счетах карт/текущих счетах/счетах вкладов не менее 1 000 000 руб. и общая сумма покупок от 50 000 руб. в месяц;

зачисление заработной платы на карту не менее 250 000 руб. и сумма покупок не менее 50 000 руб. в месяц

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков 0,5%, мин. 199 руб.;

0% при выполнении требований бесплатного обслуживания

Снятие наличных в ПВН других банков 0,5%, мин. 199 руб.;

0% при выполнении требований бесплатного обслуживания

Лимиты по операциям снятие наличных: до 1 000 000 руб. в день, до 4 000 000 руб. в месяц - при выполнении требований пакета услуг, до 600 000 руб. в день, до 3 000 000 руб. в месяц - при не выполнении требований

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков 0,5%, мин. 199 руб. (эквивалент);

0% при выполнении требований бесплатного обслуживания

Снятие наличных в ПВН других банков 0,5%, мин. 199 руб. (эквивалент);

0% при выполнении требований бесплатного обслуживания

Лимиты по операциям снятие наличных: до 1 000 000 руб. в день, до 4 000 000 руб. в месяц - при выполнении требований пакета услуг, до 600 000 руб. в день, до 3 000 000 руб. в месяц - при не выполнении требований

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков 0,5%, мин. 199 руб. (эквивалент);

0% при выполнении требований бесплатного обслуживания

Снятие наличных в ПВН других банков 0,5%, мин. 199 руб. (эквивалент);

0% при выполнении требований бесплатного обслуживания

Лимиты по операциям снятие наличных: до 1 000 000 руб. в день, до 4 000 000 руб. в месяц - при выполнении требований пакета услуг, до 600 000 руб. в день, до 3 000 000 руб. в месяц - при не выполнении требований