Дебетовые карты в Металлинвестбанкеизменить банк
Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Металлинвестбанке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.
3 дебетовые карты
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|190
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|3
|нет
|нет
|евро
|нет
|3
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|90
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|490
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|8
|нет
|нет
|евро
|нет
|8
|нет
|нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
5 707
Похожие продукты других банков: Локо-Банк, Новикомбанк, Алеф-Банк.
Другие продукты: Кредиты для бизнеса