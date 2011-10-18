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Дебетовые карты в Металлинвестбанке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Металлинвестбанке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

3 дебетовые карты

Visa Platinum — Металлинвестбанк
Дебетовая
Visa Platinum , Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 190 нет нет
доллар США нет 3 нет нет
евро нет 3 нет нет
Visa Platinum «ОМК — Участие» — Металлинвестбанк
ОМК-Участие
Visa Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 90 нет
  • благотворительность
С индивидуальным дизайном
Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 490 нет нет
доллар США нет 8 нет нет
евро нет 8 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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