Обслуживание карты Тип карты Mastercard Gold Технологические особенности технология 3D Secure

чип Google Pay Выпуск и обслуживание 2 000 ₽ Выпуск и обслуживание 30 $ 2 000 руб. (эквивалент) Выпуск и обслуживание 26 € 2 000 руб. (эквивалент) Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0,5% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - в банкоматах сторонних банков;

1% - в банкоматах объединенной сети ПАО Банк "ФК Открытие" Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 400 руб.;

1% - в ПВН объединенной сети ПАО Банк "ФК Открытие" Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0,5% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - в банкоматах сторонних банков;

1% - в банкоматах объединенной сети ПАО Банк "ФК Открытие" Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 400 руб. (эквивалент);

1% - в ПВН объединенной сети ПАО Банк "ФК Открытие" Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0,5% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - в банкоматах сторонних банков;

1% - в банкоматах объединенной сети ПАО Банк "ФК Открытие" Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 400 руб. (эквивалент);

1% - в ПВН объединенной сети ПАО Банк "ФК Открытие" Дополнительная информация СМС-информирование - 59 руб в месяц;

плата за неразрешенный овердрафт - 36% годовых;

конвертация - по курсу банка Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное снятие в банкоматах сторонних банков Минусы наличие комиссии за снятие наличных в ПВН банка Дата актуализации 05.02.2019 16:24 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.