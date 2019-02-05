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Дебетовая Mastercard Gold
Mastercard Gold — Трансстройбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 2 000 ₽
- стоимость обслуживания 30 $
- стоимость обслуживания 26 €
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Gold
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- Google Pay
Выпуск и обслуживание
2 000 ₽
Выпуск и обслуживание
30 $
2 000 руб. (эквивалент)
Выпуск и обслуживание
26 €
2 000 руб. (эквивалент)
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0,5%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% - в банкоматах сторонних банков;
- 1% - в банкоматах объединенной сети ПАО Банк "ФК Открытие"
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,5%, мин. 400 руб.;
- 1% - в ПВН объединенной сети ПАО Банк "ФК Открытие"
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0,5%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% - в банкоматах сторонних банков;
- 1% - в банкоматах объединенной сети ПАО Банк "ФК Открытие"
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,5%, мин. 400 руб. (эквивалент);
- 1% - в ПВН объединенной сети ПАО Банк "ФК Открытие"
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0,5%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% - в банкоматах сторонних банков;
- 1% - в банкоматах объединенной сети ПАО Банк "ФК Открытие"
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,5%, мин. 400 руб. (эквивалент);
- 1% - в ПВН объединенной сети ПАО Банк "ФК Открытие"
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 59 руб в месяц;
- плата за неразрешенный овердрафт - 36% годовых;
- конвертация - по курсу банка
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное снятие в банкоматах сторонних банков
Минусы
- наличие комиссии за снятие наличных в ПВН банка
Дата актуализации
05.02.2019 16:24
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Mastercard Gold» в 7 городах России
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Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Трансстройбанк»
- Адрес
- 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 94
- Сайт
- www.transstroybank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 505-37-73(495) 786-37-73