Дебетовые карты для детей и подростков

Найдено 10 дебетовых карт
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Мир Классическая
нет 0 нет нет
Visa Classic
 до 7% 0 - 468 5% нет
Mastercard Standard
 нет 490 5% нет
Мир
нет 400 нет нет
Mastercard Standard
 до 5% 0 - 360 3% нет
Mastercard Standard
 до 5% 0 - 360 3% нет
Mastercard Standard
 нет 499 нет
  • другое
  • сотовые операторы
Visa Classic
Mastercard Standard
 нет 150 есть
  • другое
Mastercard Platinum
 нет 0 - 180 нет нет
Visa Classic
Mastercard Standard
 нет 100 - 150 до 5%
  • для путешествий

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Предложения месяца

Польза с повышенным кэшбэком
Хоум Кредит Банк
до 10% годовых
Посмотреть
Купил - Накопил
Таврический Банк
до 8% годовых
Посмотреть
Citi Priority
Ситибанк
cash back до 10%
Посмотреть
Opencard
Банк «ФК Открытие»
cash back до 11%
Посмотреть

Отзывы

Сотрудник КЦ Татьяна Распопова
Оценка: 5 Проверяется
Удобная карта, привязанная к счету вклада, была утеряна и достаточно быстро восстановлена без возможности совершать оплату по ссылке. Проблема не решалась в течение месяца... Весь отзыв
Оперативно решен вопрос по компенсации
Оценка: 4 Проверяется
Спасибо за оперативное решение моего вопроса. Позвонил Никита и все грамотно объяснил.
оценка 4 поскольку другие вопросы остаются открытыми, о которых я оставил отзыв ниже... Весь отзыв
Помогли оперативно решить вопрос!
Оценка: 5 Проверяется
Доброго дня! Хочу оставить благодарность сотрудникам Тинькофф банка! 30.09.2019 выполнила перевод средств, в реквизитах случайно указала свои ФИ, вместо ФИО получателя. 1.10.2019... Весь отзыв
Все отзывы

ДРУГИЕ КАТЕГОРИИ

Все продукты Банки.ру

Калькуляторы

Калькулятор вкладов
Калькулятор кредитов
Калькулятор автокредитов
Калькулятор Cash Back
Калькулятор ипотеки
Калькулятор ВЗР
Рассчитать ОСАГО
Рассчитать КАСКО

Вклады и инвестиции

Вклады в Сбербанке
В Почта банке
В рублях
С высоким процентом
Акции российских компаний
Акции иностранных компаний
Акции ETF
Акции Газпрома онлайн

Кредиты и займы

Кредиты в Сбербанке
С онлайн заявкой
Наличными
Для пенсионеров
Займ онлайн на карту
Срочный займ на карту
Займ без отказа
Беспроцентный займ

Еще

Личный кабинет агента
Курсы ЦБ
Банки России
Книга памяти
Банки на карте
Отзывы о банках
Отзывы о страховых компаниях