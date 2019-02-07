Обслуживание карты Тип карты Мир Классическая Технологические особенности моментальная выдача карты

чип

бесконтактные платежи (Бесконтакт) Cash Back 3% за покупки в категориях "Аптеки" и "АЗС";

макс. 3 000 баллов в месяц Начисление процентов на остаток средств на счете на ежедневный остаток от 3 000,01 руб. (в 1-й месяц проценты начисляются вне зависимости от суммы остатка на счете) 5% Выпуск и обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% / 2% от суммы свыше 125 000 руб. в день Снятие наличных в ПВН банка 1%, мин. 299 руб. / 2% от суммы свыше 125 000 руб. в день Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 299 руб. (0% в банкоматах банков-партнеров);

2% от суммы свыше 125 000 руб. в день Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 299 руб. / 2% от суммы свыше 125 000 руб. в день Лимиты по операциям снятие наличных: до 125 000 руб. в день, до 300 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 69 руб. ежемесячно;

конвертация - по курсу банка, комиссия по операциям в валюте, отличной от долл. и евро - 1,99% от суммы;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;

возможно открытие счета "Акцент на процент" с начислением до 8% годовых в зависимости от суммы трат по карте Требования к держателю карты Возраст для мужчин: от 60 лет

для женщин: от 55 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатные выпуск и обслуживание карты;

начисление процентов на остаток;

наличие cash back Минусы высокая стоимость СМС-информирования Особые ограничения карту могут получить: клиенты, которым до наступления пенсионного возраста осталось не более 12 месяцев;

клиенты, предъявившие в офисе банка пенсионное удостоверение или справку о назначении пенсии Пенсионным фондом РФ Дата актуализации 07.02.2019 14:31 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.