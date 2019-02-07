Промсвязьбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир Классическая
Пенсионная
Мир Классическая «Пенсионная» — Промсвязьбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- cash back 3%
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- моментальная выдача карты
- чип
- бесконтактные платежи (Бесконтакт)
Cash Back
3%
- за покупки в категориях "Аптеки" и "АЗС";
- макс. 3 000 баллов в месяц
Начисление процентов на остаток средств на счете
5%
на ежедневный остаток от 3 000,01 руб. (в 1-й месяц проценты начисляются вне зависимости от суммы остатка на счете)
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0% / 2% от суммы свыше 125 000 руб. в день
Снятие наличных в ПВН банка
1%, мин. 299 руб. / 2% от суммы свыше 125 000 руб. в день
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 299 руб. (0% в банкоматах банков-партнеров);
- 2% от суммы свыше 125 000 руб. в день
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 299 руб. / 2% от суммы свыше 125 000 руб. в день
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 125 000 руб. в день, до 300 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 69 руб. ежемесячно;
- конвертация - по курсу банка, комиссия по операциям в валюте, отличной от долл. и евро - 1,99% от суммы;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;
- возможно открытие счета "Акцент на процент" с начислением до 8% годовых в зависимости от суммы трат по карте
Требования к держателю карты
Возраст
для мужчин: от 60 лет
для женщин: от 55 лет
для женщин: от 55 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатные выпуск и обслуживание карты;
- начисление процентов на остаток;
- наличие cash back
Минусы
- высокая стоимость СМС-информирования
Особые ограничения
карту могут получить:
- клиенты, которым до наступления пенсионного возраста осталось не более 12 месяцев;
- клиенты, предъявившие в офисе банка пенсионное удостоверение или справку о назначении пенсии Пенсионным фондом РФ
Дата актуализации
07.02.2019 14:31
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Пенсионная» в 137 городах России
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Справочная информация
ПАО «Промсвязьбанк»
- Адрес
- 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22
- Сайт
- www.psbank.ru
- Отделения и банкоматы
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