

Заказав дебетовую карту банка «Иваново», потребитель получает удобный финансовый инструмент, который позволяет ему с комфортом оплачивать различные товары и услуги. Имея пластик, не обязательно везде носить с собой наличные. Продукт занимает совсем мало места и дает возможность рассчитываться в магазинах быстро — пользователю не приходится отсчитывать деньги, ждать, пока продавец даст сдачу.

Особенно удобно использовать дебетовку для получения зарплаты, стипендии, пенсии. Средства зачисляются на карт-счет вовремя. Ожидать очереди в кассе, чтобы их забрать, не нужно.

Где оформить

Заказать дебетовку сегодня можно, не посещая банковский офис. Для этого воспользуйтесь функционалом проекта Banki.ru. Мы сотрудничает с этим банком и открываем дистанционный доступ ко всем ее продуктам.

Ознакомьтесь с действующими тарифами, выберите оптимальный для себя и нажмите на кнопку «Оформить». После этого заполните развернутую электронную анкету и дождитесь, пока специалист финансовой организации свяжется с вами. Получить новую карту вы сможете в том филиале, который ближе всего расположен по отношению к вашему дому.