|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
|до 6%
|0
|нет
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* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
Banki.ru — онлайн-сервис, на котором вы найдете полезную информацию о программах Почта Банка, в соответствии с которыми вы можете моментально получить дебетовые карты. Они широко используются в повседневной жизни для оплаты покупок в магазинах, а также для снятия наличных в банкоматах.
Стандартная процедура оформления такого пластика может занять несколько рабочих дней. Но, если вы не готовы ждать, можно воспользоваться услугой мгновенной выдачи, которую оказывает эта кредитно-финансовая организация. В этом случае вы потратите существенно меньше времени.
Моментальное получение и его специфика
Мгновенная выдача предполагает, что вы получите пластик, на котором не указывается имя и фамилия держателя — его называют неименным или неперсонализированным. Пользоваться им так же удобно, надежно и безопасно, как и именным. Однако стоит иметь в виду, что некоторые онлайн-сервисы предъявляют жесткие требования, касающиеся персонализации, и у вас могут возникнуть сложности с онлайн-покупками или бронированием билетов на самолет. С другой стороны, число таких сервисов стабильно уменьшается, и вероятность столкнуться с проблемами чрезвычайно мала.
Необходимая помощь в выборе
Как найти среди множества предложений то, которое наилучшим образом соответствует вашим потребностям? Прежде чем принимать решение, обязательно изучите условия каждой программы. Обратите внимание на следующие параметры:
• стоимость годового обслуживания;
• размер процентов, которые начисляются на остаток;
• наличие или отсутствие опции CashBack, позволяющей вернуть часть потраченных средств, а также различных бонусов;
• уровень популярности того или иного предложения.
Эту информацию можно сортировать по любому из перечисленных выше критериев. При сортировке варианты, оптимально отвечающие вашим запросам, поднимаются, и вы их не пропустите.
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