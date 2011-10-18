системы Мир

Магнит от Почта Банка

Мир «Магнит» — Почта Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 500 ₽
  • бонусная программа
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
Посмотрите дебетовые карты банка с онлайн-заявкой
Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Тип карты
Технологические особенности
  • моментальная выдача карты
  • технология 3D Secure
  • чип
  • Samsung Pay/Mir Pay
Бонусы
  • супермаркеты

получайте бонусы за покупки в сети Магнит, которые в дальнейшем можно использовать для полной или частичной оплаты товаров и услуг по курсу 1 бонус = 1 руб.:

  • 4% бонусами при обороте свыше 10 000 руб.в предыдущий месяц по карте в сети магазинов "Магнит";
  • 3% бонусами при обороте от 5 000 руб. до 10 000 руб. в предыдущий месяц по карте в сети магазинов "Магнит";
  • 2% бонусами при обороте от 1 000 руб. до 5 000 руб. в предыдущий месяц по карте в сети магазинов "Магнит";
  • 1% бонусами при обороте до 1 000 руб. в предыдущий месяц по карте в сети магазинов "Магнит";
  • 1% бонусами за все покупки в предыдущий месяц по карте в любых других магазинах (кроме продуктовых);
  • приветственный бонус в размере 4% на первый месяц за все покупки;

При оплате покупок с помощью наличных также могут быть начислены баллы, при этом необходимо будет предъявить кассиру банковскую карту «Магнит» для сканирования штрих кода. В этом случае баллы по программе лояльности будут "стандартными":

  • 0,5% при обороте до 5 000 руб. в предыдущий месяц от суммы покупки в сети "Магнит";
  • 1% при обороте от 5 000 руб. в предыдущий месяц от суммы покупки в сети "Магнит";
  • 2% при обороте от 10 000 руб. в предыдущий месяц от суммы покупки в сети "Магнит";
  • 2% дополнительно от суммы оплаченной покупки начисляются за 3 дня до и после дня рождения;
  • 2% дополнительно от суммы покупки, относящегося к «премиальной категории» (начисляются в течение следующих 30 дней с момента выбора такой категории);

Максимальный размер вознаграждения за календарный месяц – не более 10 000 баллов. Срок действия начисленных баллов — 12 месяцев с момента их начисления.
Начисление процентов на остаток средств на счете
до 7%
  • 5% годовых на остаток более 50 000 руб.;
  • 7% годовых на остаток более 50 000 руб. рамках акции «Великолепная семерка» для клиентов, которые впервые получили пенсию на счёт в «Почта Банк» в период с 23.09.2019 — 31.03.2020;
  • 6% при предъявлении пенсионного удостоверения на остаток более 50 000 руб., 4% от 1 000 до 49 999 руб.
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 500 ₽
  • бесплатно - выпуск неименной карты, по которой первой в период действия договора проведена активация;
  • 500 руб. - выпуск именной карты;
  • бесплатно - первый год обслуживания;
  • 500 руб. - со второго года обслуживания;
  • выпуск и обслуживание для зарплатных клиентов бесплатно
Снятие наличных в банкоматах банка

0%
Снятие наличных в ПВН банка

0%
Снятие наличных в банкоматах других банков

1%, мин. 100 руб. (0% - в банкоматах банков-партнеров)
Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 100 руб. (0% - в ПВН банков-партнеров)
Лимиты по операциям снятие наличных: до 100 000 руб. в месяц, свыше лимита - 7,9% мин. 100 руб.
Дополнительная информация
  • смена ПИН-кода - бесплатно;
  • СМС-информирование - 59 руб. ежемесячно, начиная с 3-го месяца;
  • бесплатное открытие и обслуживание сберегательного счета;
  • запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 50 руб.;
  • при покупках на общую сумму от 10 000 рублей в месяц автоматически увеличивается процент на минимальный остаток средств по Сберегательному счету на 1%
Дата актуализации 22.11.2019 17:36
Возраст от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • постоянная
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Дата актуализации 22.11.2019 17:36
Плюсы
  • начисление процентов на остаток собственных средств на картсчете (при открытие сберегательного счета);
  • бонусная программа;
  • моментальная выдача;
  • невысокая комиссия за снятие в банкоматах / ПВН других банков
Особые ограничения
  • карта открывается одновременно со сберегательным счетом
Дата актуализации 22.11.2019 17:36
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Магнит» в 1643 городах России
745
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Справочная информация
ПАО «Почта Банк»
Адрес
107061, г. Москва, Преображенская пл., д. 8
ОГРН
1023200000010
Сайт
www.pochtabank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 356
Банкоматы 358
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Телефоны
8 800 550-07-70 — единая справочная служба

Подробнее о Магнит Почта Банка


Банковская система в РФ развивается, рынок стабилизируется, и в связи с этим все популярнее становятся разнообразные продукты, к примеру дебетовые карты. Перед тем как подать заявку на получение такого инструмента, стоит понять, для чего он необходим и как им правильно пользоваться.

Многие клиенты, когда речь заходит о платежных карточках, именуют их «кредитками», хотя такое название ошибочно. Дебетовая карта — своеобразный кошелек, позволяющий рассчитываться безналичным способом. На кредитке лежат заемные средства, взятые у банка, а на расчетном счете — деньги, которые принадлежат клиенту. Здесь можно хранить неограниченную сумму, не беспокоясь о ее безопасности, кроме того, некоторые продукты даже позволяют получать прибыль.

Основные моменты

Карта Магнит Почта Банка используется для оплаты товаров и услуг через терминал, снятия наличных в банкомате и осуществления онлайн-покупок.

Не каждая карточка способна приносить своему владельцу прибыль, но такая возможность существует, если соискатель подаст заявку на оформление «доходного» продукта, позволяющего начислять процент на остаток средств на счете.

ДК бывают разными: одни применяются только для совершения платежей в интернете, другие универсальны и обладают большим функционалом. Различия встречаются и в географии использования, поэтому такие нюансы стоит уточнять заранее.

Существуют неименные и именные карты. Первые оформляются за несколько минут, если же потребитель заказал пластик второго типа, ему придется ожидать около двух недель (конкретный срок изготовления устанавливается банком-эмитентом).

При подписании соглашения необходимо узнать о наличии дополнительных комиссий за обслуживание и платных опций, которые могут быть активированы.

Заказ карты

С получением Магнит карты Почта Банка все очень просто — соискатель, имеющий при себе паспорт, выполняет следующие действия:

  • Выбирает ФО, Магнит карту, условия ее оформления и использования. Обратить внимание абсолютно на все и ничего не упустить поможет сайт Banki.ru. Пользователь обозначит, что его интересует, а затем из представленных вариантов выделит наиболее подходящий по всем характеристикам.
  • Нажимает кнопку «Онлайн-заявка».
  • Заполняет анкету, вносит туда персональную информацию и паспортные данные.
  • Связывается с менеджером и окончательно заключает сделку.
  • Получает карточку.

Каковы плюсы

Почему ДК настолько востребованы:

  • гарантия безопасности;
  • удобство использования;
  • отсутствие трудностей с декларированием дохода при выезде за границу;
  • возможность постоянно контролировать траты;
  • широкая география;
  • оплата любых покупок и услуг через интернет, без ожидания в очередях;
  • начисление прибыли на остаток и кешбэка.

Как пользоваться

Использовать карточку удобно, и с ней, в отличие от кредитки, не придется думать о том, в какое время понадобится внести деньги на счет, чтобы погасить долг. Пополнения для дальнейшего применения осуществляются тогда, когда нужно владельцу, либо он получает на ДК зарплату, пенсию, стипендию и т. д. Покупки в офлайн и онлайн-точках оплачиваются моментально: в первом случае пластик вставляется или прикладывается к терминалу, а во втором требуется указание реквизитов.

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