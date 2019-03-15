Заявка на кредит онлайн – удобная возможность избежать лишнего визита в банк и не откладывать оформление займа. Ведь современному человеку довольно сложно выкроить время для посещения отделения банка в своем насыщенном графике.



Если вы планируете оформить заем, но пока не определились с выбором программы, то на этой странице можете ознакомиться с предложениями различных банков, подобрать наиболее подходящий для себя вариант и оформить в режиме онлайн.

Нередко для клиентов, которые предпочли дистанционно обратиться в банк, предусмотрены льготные условия. Например, банк может снизить процентную ставку, если заемщик оформляет через интернет. В этом случае клиент сэкономит на процентах 0,5–1% в год. Данная скидка тем более ощутимо отразится на размере итоговой переплаты, чем крупнее сумма займа и больше его срок.

Вам не придется тратить время в ожидании своей очереди в отделении банка. Чтобы оставить запрос достаточно иметь доступ в Интернет. После того как будет выбрана подходящая программа, заемщик может переходить к оформлению.



На данном этапе важно внимательно и точно заполнить все обязательные поля, поскольку на основании предоставленной информации банк примет предварительное решение о выдаче.



Когда анкета получена банком, ее представитель свяжется с вами, чтобы уточнить нужные детали. Обычно при звонке сотрудник банка уже может сообщить примерную сумму, на которую можно рассчитывать в зависимости от ваших доходов, кредитной истории и других индивидуальных данных.



Также сотруднику банка можно задать все интересующие вопросы, если таковые остались, и попросить рассчитать размер ежемесячного платежа.



Интересные предложения месяца

«Наличными на любые цели» от Хоум Кредит Банка

Документы: паспорт РФ, анкета - заявление

Требования: возраст от 22 года до 70 лет на дату получения (не более 71 года на дату погашения), стаж на последнем месте работы от 3 месяцев,постоянная регистрация в регионе предоставления.

Обеспечение: не требуется

Сумма: 10 тыс. – 1 млн рублей

Срок: 12-84 месяца

Годовая ставка: 10,9-24,9% годовых

Пример расчета: при сумме 100 тыс. рублей сроком на 2 года по ставке 10,9% годовых размер ежемесячного платежа заемщика составит 4 656 рублей, а общая переплата за весь срок – 11 701 рублей. Приведенный расчет является приблизительным, точные значения будут зависеть от конкретной даты предоставления.

Штрафы: за нарушение обязательств предусмотрены санкции в размере 0,1% в день от суммы просроченной задолженности

«На любые цели» от Почта Банка

Документы: заявление-анкета, паспорт РФ, СНИЛС

Требования: возраст от 18 лет, постоянная регистрация на территории РФ

Обеспечение: не требуется

Сумма: 50 тыс. – 1,5 млнрублей

Срок: 12-60 месяцев

Годовая ставка: 12,9% при подключении опции «Гарантированная ставка»;

14,9-23,9% без опции «Гарантированная ставка»

Пример расчета: при сумме 100 тыс. рублей сроком на 1 год по ставке 12,9% годовыхразмер ежемесячного платежа заемщика составит 8 927 рублей, а общая переплата за весь срок – 7 068 рублей. Приведенный расчет является приблизительным, точные значения будут зависеть от конкретной даты предоставления.

Штрафы: за нарушение обязательств предусмотрены санкции в размере 20% годовых от суммы просроченного платежа; комиссия за услугу "Кредитное информирование" - 500 - 2 200 руб. в зависимости от периода пропуска платежа

«На любые цели» от Московского Кредитного Банка

Документы: паспорт РФ, анкета – заявление, второй документ на выбор (СНИЛС/ водительское удостоверение и т.д.)

Требования: возраст от 18 лет на дату получения,постоянная регистрация на территории РФ

Обеспечение: не требуется

Сумма: 50 тыс. – 3 млн рублей

Срок: 6-180 месяцев

Годовая ставка: 10,9-25% годовых

Пример расчета: при сумме 300 тыс. рублей сроком на 5 лет по ставке 10,9% годовых размер ежемесячного платежа заемщика составит 6 508 рублей, а общая переплата за весь срок – 90 263 рублей. Приведенный расчет является приблизительным, точные значения будут зависеть от конкретной даты предоставления.

Штрафы: 20% годовых от суммы просроченной задолженности; 10% от суммы аннуитетного платежа за каждый случай несоблюдения условия по обеспечению наличия денежных средств на счете за 10 дней до даты платежа (при выборе заемщиком данного условия)