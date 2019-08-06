Оценка: Не засчитана
4 кредитные карты
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 27,9%
|до 600 000
|до 62 дней
|не требуется
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 27,9%
|до 600 000
|до 60 дней
|не требуется
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 27,9%
|до 600 000
|до 60 дней
|не требуется
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 27,9%
|до 600 000
|до 62 дней
|не требуется
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о кредитных картах Газпромбанка
Оценка: 5 Не засчитана
Недавно обращалась в "Газпромбанк" относительно кредита моего папы. Т.к. он находится в очень тяжёлом состоянии и не может сам оплачивать свои кредиты, а нам не могут разгласить... Весь отзыв
Оценка: 4 Не засчитана
Добрый день!
... Весь отзыв
... Весь отзыв
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