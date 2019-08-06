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4 кредитные карты

Mastercard Platinum «Карта Автодрайв Platinum Credit» — Газпромбанк
Автодрайв
Mastercard Platinum
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 27,9% до 600 000 до 62 дней не требуется
Visa Gold «Наш малыш Gold» — Газпромбанк
Наш малыш Gold
Visa Gold
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 27,9% до 600 000 до 60 дней не требуется
Visa Platinum «Наш малыш Platinum» — Газпромбанк
Наш малыш Platinum
Visa Platinum
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 27,9% до 600 000 до 60 дней не требуется
Visa Gold «Visa Gold» — Газпромбанк
Умная карта
Visa Gold
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 27,9% до 600 000 до 62 дней не требуется
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о кредитных картах Газпромбанка

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Оценка: 5 Не засчитана
Хочу выразить благодарность за высокий уровень профессионализма и ответственное отношение к своему делу С-ко Ксении! Всегда внимательное отношение и квалифицированные ответы... Весь отзыв
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