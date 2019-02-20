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Кредитные карты без проверки кредитной истории

Здесь вы можете подать заявку на онлайн оформление карты без проверки кредитной истории, на выгодных условиях.
Найдено 13 кредитных карт
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cashback Популярность
Mastercard World
 от 25% до 600 000 до 55 0 - 948 есть
1 988 заявок
Visa Classic
Mastercard Standard
 28,9% до 300 000 до 62 0 нет
1 359 заявок
Visa Gold
 от 27% до 600 000 до 52 1 490 - 1 990 есть
269 заявок
Mastercard World
 от 12% до 300 000 до 55 590 нет
3 482 заявки
Visa Gold
Mastercard World
 26% до 1 000 000 до 101 0 - 2 998 до 10%
269 заявок
Visa Unembossed Non-Personalized
Visa Unembossed
 от 0% до 300 000 до 51 0 нет
1 208 заявок
Visa Classic
 25% до 750 000 до 51 299 - 3 588 до 10%
12 заявок
Visa Classic
 от 14,99% до 500 000 до 100 1 190 - 1 490 нет
5 862 заявки
Mastercard Gold
 от 27% до 600 000 до 110 0 - 1 800 нет
695 заявок
Mastercard World
 от 25,99% до 300 000 до 60 3 990 до 10%
131 заявка

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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