Проценты за кредит

15-29,9% годовых по операциям покупок; 29,9-39,9% годовых по операциям снятия наличных и других; рассрочка на 4 мес. на покупку авиа- и ж/ д-билетов на сайте OZON.travel (в рамках акции до февраля 2019 г.)

от 15% до 39,9%