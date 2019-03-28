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Финансовый супермаркет

Тема дня Ставим доходность на карту
Ставим доходность на карту

Все больше банков предлагают карты с начислением процентов на остаток по счету. На что обращать внимание при выборе такого продукта и потеснят ли доходные карты вклады?

Мнение Банк не первой свежести
Банк не первой свежести
Юлия Кошкина
корреспондент Banki.ru

Почему новость о появлении нового банка не добавляет оптимизма.

Тема дня Зачем платить больше?
Зачем платить больше?

Россияне готовы работать лучше, если им увеличат зарплату хотя бы в полтора раза. Стоит ли верить этим обещаниям? (Спойлер: нет!)

Тема дня #оденьгахпросто: как вернуть контроль за деньгами
#оденьгахпросто: как вернуть контроль за деньгами

Форум портала Банки.ру пестрит жалобами: банкомат зажевал деньги, счет заблокировали по 115-ФЗ, у банка отозвали лицензию и нужно срочно вывести деньги и т. д. Что нужно делать в подобных ситуациях?

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