|Название, тип карты *
|
Процентная
ставка
|
Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
|
Visa Classic
|23,9%
|до 600 000
|до 50
|0
|нет
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|
Visa Signature
|21,9%
|до 3 000 000
|до 50
|4 900
|нет
|
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Visa Gold
|23,9%
|до 600 000
|до 50
|0
|нет
|
|
Visa Gold
|23,9%
|до 600 000
|до 50
|0 - 3 500
|нет
|
|
Visa Classic
|23,9%
|до 600 000
|до 50
|0 - 900
|нет
|
Visa Classic
|23,9%
|до 600 000
|до 50
|900
|нет
|
|
Visa Gold
|23,9%
|до 600 000
|до 50
|3 500
|нет
|
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Одновременно с развитием современных технологий потребители стали совершать покупки в интернете чаще. Сегодня в сети можно купить все что угодно — начиная от косметики и заканчивая мебелью или техникой. Поэтому финансовые организации предлагают новый продукт — виртуальная кредитная карта. Данная услуга имеет практически те же самые характеристики, что и обыкновенный «пластик». Единственное существенное различие в том, что она нематериальна — ее не поносить в кошельке или кармане. С другой стороны, это большой плюс — никакого риска потери, кражи или мошенничества.
Такой платежный инструмент не предназначен для использования в обычных магазинах, однако, с помощью специальных приложений на планшетах, смартфонах и «умных» часах вы сможете совершать денежные операции.Ниже указаны реквизиты, которые имеет данный «пластик»:
Такие качества делают «пластик» универсальным инструментом, поскольку их принимают к оплате практически во всех онлайн-магазинах. При этом зачастую не нужно платить за выпуск, а процедуру оформления можно пройти на официальном сайте банка. Достаточно заполнить анкету, введя личные сведения, требуемый лимит и срок, после чего ваш запрос уйдет на рассмотрение. Принятие решения, как правило, занимает от одного дня до недели.
Важные аспекты
Прежде чем подать заявление на предоставление услуги, следует помнить о том, что она — заемная. Поскольку вам придется погашать задолженность, необходимо грамотно оформить линию. Для этого изучите все основные параметры и найдите оптимальный из них. Нелишним будет сделать предварительный расчет расходов. Например, если вы планируете приобрести телевизор и уже определились с моделью, запросите сумму, соответствующую цене товара. Такой ответственный подход поможет вам в будущем закрыть долг без каких-либо финансовых проблем.
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