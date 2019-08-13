Одновременно с развитием современных технологий потребители стали совершать покупки в интернете чаще. Сегодня в сети можно купить все что угодно — начиная от косметики и заканчивая мебелью или техникой. Поэтому финансовые организации предлагают новый продукт — виртуальная кредитная карта. Данная услуга имеет практически те же самые характеристики, что и обыкновенный «пластик». Единственное существенное различие в том, что она нематериальна — ее не поносить в кошельке или кармане. С другой стороны, это большой плюс — никакого риска потери, кражи или мошенничества.

Такой платежный инструмент не предназначен для использования в обычных магазинах, однако, с помощью специальных приложений на планшетах, смартфонах и «умных» часах вы сможете совершать денежные операции.Ниже указаны реквизиты, которые имеет данный «пластик»:

стандартный номер из 16 цифр;

имя и фамилия владельца (латинскими буквами);

CVV-код, который обычно указан на оборотной стороне.

Такие качества делают «пластик» универсальным инструментом, поскольку их принимают к оплате практически во всех онлайн-магазинах. При этом зачастую не нужно платить за выпуск, а процедуру оформления можно пройти на официальном сайте банка. Достаточно заполнить анкету, введя личные сведения, требуемый лимит и срок, после чего ваш запрос уйдет на рассмотрение. Принятие решения, как правило, занимает от одного дня до недели.

Важные аспекты

Прежде чем подать заявление на предоставление услуги, следует помнить о том, что она — заемная. Поскольку вам придется погашать задолженность, необходимо грамотно оформить линию. Для этого изучите все основные параметры и найдите оптимальный из них. Нелишним будет сделать предварительный расчет расходов. Например, если вы планируете приобрести телевизор и уже определились с моделью, запросите сумму, соответствующую цене товара. Такой ответственный подход поможет вам в будущем закрыть долг без каких-либо финансовых проблем.

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