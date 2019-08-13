Если вы часто покупаете товары в интернет-магазинах, целесообразно будет оформить виртуальную кредитную карту в Сбербанке России. Этот продукт предназначен для онлайн-транзакций. Он не имеет магнитной полосы, чипа, голограммы, только уникальный номер и код. Кроме того, в большинстве случаев отсутствует физическая оболочка у такого платежного инструмента, поэтому его выпуск происходит мгновенно.

Заявку лучше всего подавать, не выходя из дома. Тогда не придется тратить время на поездку в отделение банка и простаивание в очередях. Все необходимые операции вы сможете выполнить самостоятельно, следуя подсказкам на официальном сайте эмитента.

Вам нужно будет заполнить удобную онлайн-форму, указав свои персональные сведения. Если вы планируете заказать именной пластиковый носитель, то в обязательном порядке потребуется предъявить паспорт.

На рассмотрение предоставленных сведений сотрудниками финансовой организации уйдет немного времени. Ответ вы получите в день обращения, и, если он будет положительным, потребуется заключить договор с эмитентом. Только после подписания соглашения вам выдадут продукт, и им сразу можно будет пользоваться по прямому назначению.

Особенности виртуального пластика

Этот платежный инструмент лишён привычных атрибутов. У него нет:

магнитной полосы;

чипа;

голограммы;

ПИН-кода;

образца подписи держателя на обороте.

Поэтому его нельзя использовать для получения наличных в банкоматах и оплаты товаров в розничных магазинах. Продукт предназначен исключительно для проведения онлайн-транзакций при совершении покупок в сети.

Такая его особенность обеспечивает защиту от нежелательных действий злоумышленников. Даже в случае кражи или потери виртуального пластикового носителя мошенники смогут только приобрести товар в интернете с его помощью.

Держатель вправе самостоятельно определять наиболее подходящий для себя размер лимита, что очень удобно. Так он может контролировать свои расходы, не тратя лишнего. Ему удается планировать движение финансовых потоков оптимальным образом и не перегружать семейный бюджет ненужными покупками.

Платежный инструмент привязывают к определенной валюте. При этом предусмотрена услуга конвертации, за которую взимается комиссия. Если потребитель привык приобретать товары на иностранных сайтах, ему следует оформлять одновременно несколько продуктов в разных валютах. Это будет выгоднее, поскольку за выпуск зачастую плата не берется или же она незначительна.