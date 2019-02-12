Обслуживание карты Тип карты

на выбор Visa Classic

Mastercard Standard Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass, payWave) Apple Pay / Google Pay (Visa) Использование собственных средств невозможно Выпуск и годовое обслуживание 0 ₽ со 2-го года: 890 руб. Снятие наличных в банкоматах банка 1%, мин. 290 руб. Снятие наличных в ПВН банка 1%, мин. 290 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 290 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 290 руб. Дополнительная информация СМС-информирование - 60 руб. ежемесячно, начиная со 2-го месяца;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 10 руб. за операцию;

конвертация - по курсу банка Условия кредитования Размер кредитного лимита от 45 000 до 300 000 ₽ Льготный период до 62 дня действует на: операции оплаты товаров и услуг

операции снятия наличных Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 28,9% Погашение кредита минимальный ежемесячный платеж:

5% от суммы задолженности Требования и документы Возраст от 18 лет Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ

справка от работодателя по форме банка / в свободной форме

не требуется при лимите до 100 000 руб. требуется только паспорт Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы невысокая комиссия за выдачу наличных;

льготный период распространяется на покупки и снятие наличных;

возможность оформления карты по паспорту (при лимите до 100 000 руб.) Дата актуализации 12.02.2019 12:39 Оформить карту 1 330 заявок за 30 дней

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.