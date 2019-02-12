Росбанк, кредитная карта Все кредитные карты банка
Наличная
MasterCard Standard — Росбанкеще 1 карта
Основные характеристики
- ставка 28,9% годовых
- кредитный лимит до 300 000 ₽
- льготный период до 62 дней
- годовое обслуживание 0 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Classic
- Mastercard Standard
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass, payWave)
- Apple Pay / Google Pay (Visa)
Использование собственных средств
невозможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
со 2-го года: 890 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка
1%, мин. 290 руб.
Снятие наличных в ПВН банка
1%, мин. 290 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 290 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 290 руб.
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 60 руб. ежемесячно, начиная со 2-го месяца;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 10 руб. за операцию;
- конвертация - по курсу банка
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 45 000 до 300 000 ₽
Льготный период
до 62 дня
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
- операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
28,9%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы задолженности
5% от суммы задолженности
Требования и документы
Возраст
от 18 лет
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
- не требуется
при лимите до 100 000 руб. требуется только паспорт
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- невысокая комиссия за выдачу наличных;
- льготный период распространяется на покупки и снятие наличных;
- возможность оформления карты по паспорту (при лимите до 100 000 руб.)
Дата актуализации
12.02.2019 12:39
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Наличная» в 157 городах России
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Справочная информация
ПАО «Росбанк»
- Адрес
- 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
- Сайт
- www.rosbank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 200-54-34 — звонок бесплатный в регионах присутствия банка(495) 789-88-77