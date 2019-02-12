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Росбанк, кредитная карта Все кредитные карты банка

Наличная

MasterCard Standard — Росбанк
еще 1 карта
Основные характеристики
  • ставка 28,9% годовых
  • кредитный лимит до 300 000  ₽
  • льготный период до 62 дней
  • годовое обслуживание 0 ₽
  • MasterCard Standard — Росбанк
  • Visa Classic — Росбанк
Оформить карту
1 330 заявок за 30 дней
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Visa Classic
  • Mastercard Standard
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass, payWave)
  • Apple Pay / Google Pay (Visa)
Использование собственных средств
невозможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽

со 2-го года: 890 руб.

Снятие наличных в банкоматах банка

1%, мин. 290 руб.

Снятие наличных в ПВН банка

1%, мин. 290 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков

1%, мин. 290 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 290 руб.

Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 60 руб. ежемесячно, начиная со 2-го месяца;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 10 руб. за операцию;
  • конвертация - по курсу банка
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 45 000 до 300 000 ₽
Льготный период
до 62 дня
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
  • операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
28,9%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы задолженности
Требования и документы
Возраст
от 18 лет
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ
  • справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
  • не требуется

при лимите до 100 000 руб. требуется только паспорт

Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • невысокая комиссия за выдачу наличных;
  • льготный период распространяется на покупки и снятие наличных;
  • возможность оформления карты по паспорту (при лимите до 100 000 руб.)
Дата актуализации
12.02.2019 12:39
Оформить карту
1 330 заявок за 30 дней
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Наличная» в 157 городах России
36 297
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Справочная информация
ПАО «Росбанк»
Адрес
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
Сайт
www.rosbank.ru
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 200-54-34 — звонок бесплатный в регионах присутствия банка
(495) 789-88-77