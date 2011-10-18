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Кредитные карты Русь

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8 кредитных карт

MasterCard Standard — Русь
Кредитная
Mastercard Standard
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 23,75% до 100 000 до 55 дней справка 2-НДФЛ
MasterCard Gold — Русь
Кредитная Gold
Mastercard Gold
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 22,75% до 200 000 до 55 дней справка 2-НДФЛ
MasterCard Standard — Русь
Кредитная для сотрудников бюджетных организаций
Mastercard Standard
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 21,75% до 200 000 до 55 дней справка 2-НДФЛ
MasterCard Gold — Русь
Кредитная для сотрудников бюджетных организаций Gold
Mastercard Gold
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 20,75% до 200 000 до 55 дней справка 2-НДФЛ
MasterCard Standard — Русь
Кредитная для сотрудников бюджетных организаций с льготным периодом 100 дней
Mastercard Standard
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 23,75% до 200 000 до 100 дней справка 2-НДФЛ
MasterCard Gold — Русь
Кредитная для сотрудников бюджетных организаций с льготным периодом 100 дней Gold
Mastercard Gold
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 22,75% до 200 000 до 100 дней справка 2-НДФЛ
MasterCard Standard — Русь
Кредитная с льготным периодом 100 дней
Mastercard Standard
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 25,75% до 100 000 до 100 дней справка 2-НДФЛ
MasterCard Gold — Русь
Кредитная с льготным периодом 100 дней Gold
Mastercard Gold
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 24,75% до 200 000 до 100 дней справка 2-НДФЛ
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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