При подаче заявления на получение заемных средств, банк проверяет не только наши личные сведения и доходы, но и рейтинг, который составлен на основе предыдущих погашений. Однако не все потребители оформляли ранее такие продукты, следовательно, они не имеют репутации среди финансовых организаций. Сегодня на рынке предлагают кредитные карты без КИ. Они предусмотрены для указанной нами категории клиентов.

Репутация представляет собой информацию о юридическом или физическом лице, которая основана на погашении потребителем предыдущих задолженностей. В том числе указывается, был ли он поручителем. Любая просрочка (даже на один день) отображается в вашем рейтинге и может стать причиной отказа в предоставлении средств.

Сама история состоит из трех частей:

Титульная. Личные данные, включая паспортные сведения, адрес проживания, СНИЛС и ИНН (если они когда-либо были представлены).

Основная. Подробное описание закрытых и действующих обязательств, информация о неоплаченном остатке, просроченные взносы. Также здесь могут быть решения суда или долги судебным приставам (за неуплату коммунальных услуг, алиментов и т. д).

Дополнительная. В этом разделе собрана информация о том, какие организации выдавали или отказывали в заемных линиях, а также когда и для кого вы были поручителем.

Каждый банк анализирует рейтинг потенциального клиента по своим методам, поэтому если отказывает один банк, следующий может одобрить заявку.

Однако ваша репутация влияет не только на принятие решения. Добросовестным клиентам выдают деньги быстрее (а иногда и при минимальном пакете документов). Нередки случаи, когда организация делает скидку проверенному потребителю, потому как риск просрочки платежа практически отсутствует.

Основные аспекты

Такой подход к рассмотрению заявлений заставляет задуматься. Очень важно всегда вовремя вносить ежемесячные платежи. Так вы не только сделаете собственную историю положительной, но и избежите денежных штрафов и пени, которые начисляются за каждый день опоздания. Поэтому к оформлению следует подходить со всей ответственностью. Не стоит брать на себя непосильных обязательств — запросите сумму, реально необходимую для спланированных расходов. Если вы не уверены в возможности погасить долг быстро, выберите длительный срок. А в случае непредвиденных обстоятельств обратитесь в банк с просьбой реструктуризировать вашу линию — в целях получения прибыли руководство наверняка одобрит данный шаг.

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