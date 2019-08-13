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Кредитные карты без кредитной истории

Здесь можно подать заявку онлайн на кредитные карты если у вас нет кредитной истории и выбрать предложение банка с лучшими условиями.
12 кредитных карт
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Visa Classic
 от 11,99% до 500 000 до 100 590 - 1 490 нет
6 635 заявок
Mastercard World
 от 0% до 600 000 до 55 0 есть
3 905 заявок
от 25% до 750 000 до 51 0 - 1 188 есть
158 заявок
от 0% до 300 000 до 55 590 есть
14 331 заявка
от 0% до 300 000 до 55 590 есть
2 892 заявки
Visa Classic
 от 25% до 750 000 до 51 299 - 3 588 до 10%
882 заявки
от 21,4% до 1 000 000 до 120 0 - 1 089 нет
3 043 заявки
Mastercard World
 от 25,99% до 300 000 до 60 3 990 до 10%
103 заявки
Visa Platinum
 от 21,4% до 1 000 000 до 62 0 - 869 до 10%
5 742 заявки
Mastercard Gold
 от 29% до 600 000 до 110 0 - 1 800 нет
5 846 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Уже который раз убеждаюсь, что это лучший банк на планете!)
Оценка: 5 Проверяется
Лично я уже очень давно пользуюсь Тинькофф банком, у меня есть их дебетовая карта и кредитка, но вот как то раз мой телефон решил сыграть со мной злую шутку... Шла с подругами и... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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При подаче заявления на получение заемных средств, банк проверяет не только наши личные сведения и доходы, но и рейтинг, который составлен на основе предыдущих погашений. Однако не все потребители оформляли ранее такие продукты, следовательно, они не имеют репутации среди финансовых организаций. Сегодня на рынке предлагают кредитные карты без КИ. Они предусмотрены для указанной нами категории клиентов.

Репутация представляет собой информацию о юридическом или физическом лице, которая основана на погашении потребителем предыдущих задолженностей. В том числе указывается, был ли он поручителем. Любая просрочка (даже на один день) отображается в вашем рейтинге и может стать причиной отказа в предоставлении средств.

Сама история состоит из трех частей:

  • Титульная. Личные данные, включая паспортные сведения, адрес проживания, СНИЛС и ИНН (если они когда-либо были представлены).
  • Основная. Подробное описание закрытых и действующих обязательств, информация о неоплаченном остатке, просроченные взносы. Также здесь могут быть решения суда или долги судебным приставам (за неуплату коммунальных услуг, алиментов и т. д).
  • Дополнительная. В этом разделе собрана информация о том, какие организации выдавали или отказывали в заемных линиях, а также когда и для кого вы были поручителем.

    • Каждый банк анализирует рейтинг потенциального клиента по своим методам, поэтому если отказывает один банк, следующий может одобрить заявку.

    Однако ваша репутация влияет не только на принятие решения. Добросовестным клиентам выдают деньги быстрее (а иногда и при минимальном пакете документов). Нередки случаи, когда организация делает скидку проверенному потребителю, потому как риск просрочки платежа практически отсутствует.

    Основные аспекты

    Такой подход к рассмотрению заявлений заставляет задуматься. Очень важно всегда вовремя вносить ежемесячные платежи. Так вы не только сделаете собственную историю положительной, но и избежите денежных штрафов и пени, которые начисляются за каждый день опоздания. Поэтому к оформлению следует подходить со всей ответственностью. Не стоит брать на себя непосильных обязательств — запросите сумму, реально необходимую для спланированных расходов. Если вы не уверены в возможности погасить долг быстро, выберите длительный срок. А в случае непредвиденных обстоятельств обратитесь в банк с просьбой реструктуризировать вашу линию — в целях получения прибыли руководство наверняка одобрит данный шаг.

    Рассмотреть и сравнить условия актуальных продуктов вы сможете на ресурсе Banki.ru. Здесь вы найдете предложения от надежных партнеров нашего портала. Мы поможем вам с выбором самого выгодного варианта путем сравнения основных параметров — ставка, грейс-период и пакет документов. Приняв окончательное решение, заполните онлайн-заявку прямо на сайте. Banki.ru — независимый финансовый супермаркет с многолетним опытом успешной работы.