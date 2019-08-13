Здесь можно подать заявку онлайн на кредитные карты если у вас нет кредитной истории и выбрать предложение банка с лучшими условиями.
|Название, тип карты *
|
Процентная
ставка
|
Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
|
Visa Classic
|от 11,99%
|до 500 000
|до 100
|590 - 1 490
|нет
|
6 635 заявок
|
Mastercard World
|от 0%
|до 600 000
|до 55
|0
|есть
|
3 905 заявок
|
Mastercard World
|от 25%
|до 750 000
|до 51
|0 - 1 188
|есть
|
158 заявок
|
Mastercard World
|от 0%
|до 300 000
|до 55
|590
|есть
|
14 331 заявка
|
Mastercard World
|от 0%
|до 300 000
|до 55
|590
|есть
|
2 892 заявки
|
Visa Classic
|от 25%
|до 750 000
|до 51
|299 - 3 588
|до 10%
|
882 заявки
|
Mastercard World
|от 21,4%
|до 1 000 000
|до 120
|0 - 1 089
|нет
|
3 043 заявки
|
Mastercard World
|от 25,99%
|до 300 000
|до 60
|3 990
|до 10%
|
103 заявки
|от 21,4%
|до 1 000 000
|до 62
|0 - 869
|до 10%
|
5 742 заявки
|
Mastercard Gold
|от 29%
|до 600 000
|до 110
|0 - 1 800
|нет
|
5 846 заявок
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
При подаче заявления на получение заемных средств, банк проверяет не только наши личные сведения и доходы, но и рейтинг, который составлен на основе предыдущих погашений. Однако не все потребители оформляли ранее такие продукты, следовательно, они не имеют репутации среди финансовых организаций. Сегодня на рынке предлагают кредитные карты без КИ. Они предусмотрены для указанной нами категории клиентов.
Репутация представляет собой информацию о юридическом или физическом лице, которая основана на погашении потребителем предыдущих задолженностей. В том числе указывается, был ли он поручителем. Любая просрочка (даже на один день) отображается в вашем рейтинге и может стать причиной отказа в предоставлении средств.
Сама история состоит из трех частей:
Каждый банк анализирует рейтинг потенциального клиента по своим методам, поэтому если отказывает один банк, следующий может одобрить заявку.
Однако ваша репутация влияет не только на принятие решения. Добросовестным клиентам выдают деньги быстрее (а иногда и при минимальном пакете документов). Нередки случаи, когда организация делает скидку проверенному потребителю, потому как риск просрочки платежа практически отсутствует.
Основные аспекты
Такой подход к рассмотрению заявлений заставляет задуматься. Очень важно всегда вовремя вносить ежемесячные платежи. Так вы не только сделаете собственную историю положительной, но и избежите денежных штрафов и пени, которые начисляются за каждый день опоздания. Поэтому к оформлению следует подходить со всей ответственностью. Не стоит брать на себя непосильных обязательств — запросите сумму, реально необходимую для спланированных расходов. Если вы не уверены в возможности погасить долг быстро, выберите длительный срок. А в случае непредвиденных обстоятельств обратитесь в банк с просьбой реструктуризировать вашу линию — в целях получения прибыли руководство наверняка одобрит данный шаг.
Рассмотреть и сравнить условия актуальных продуктов вы сможете на ресурсе Banki.ru. Здесь вы найдете предложения от надежных партнеров нашего портала. Мы поможем вам с выбором самого выгодного варианта путем сравнения основных параметров — ставка, грейс-период и пакет документов. Приняв окончательное решение, заполните онлайн-заявку прямо на сайте. Banki.ru — независимый финансовый супермаркет с многолетним опытом успешной работы.