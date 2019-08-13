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Кредитные карты без кредитной истории в Райффайзенбанке

Банк: Райффайзенбанк

Здесь вы можете оформить онлайн заявку на кредитную карту, если у вас нет кредитной истории, на выгодных условиях.
2 кредитные карты
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Mastercard Gold
 от 29% до 600 000 до 110 0 - 1 800 нет
5 846 заявок
Visa Gold
 от 29% до 600 000 до 52 1 490 есть
758 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Уже который раз убеждаюсь, что это лучший банк на планете!)
Оценка: 5 Проверяется
Лично я уже очень давно пользуюсь Тинькофф банком, у меня есть их дебетовая карта и кредитка, но вот как то раз мой телефон решил сыграть со мной злую шутку... Шла с подругами и... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Кредитные карты без кредитной истории в Райффайзенбанке в городах:

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Сегодня получить кредитные карты без КИ в Райффайзенбанке не составит труда, ведь финансовый рейтинг отражает степень выполнения заемщиком обязательств перед банковской структурой. Если у потребителя нет такого опыта, но имеется официальное трудоустройство и стабильный заработок, который можно подтвердить документально, то проблем не возникнет.

Особенности сотрудничества

Большинство организаций выдают такие платежные инструменты клиентам без КИ, но при этом процентная ставка завышена. Это объясняется излишней осторожностью компании, ведь неизвестно, чего ожидать от пользователя. Чтобы повысить степень доверия, желательно подготовить полный пакет документов, с помощью которых могут понизить ставку.

Основными требованиями выступают следующие:

  • Возраст от 21 до 60 лет;
  • Официальное трудоустройство;
  • Гражданство РФ;
  • Второй документ, подтверждающий личность: загранпаспорт, водительское удостоверение, свидетельство на право владения недвижимостью и другие;
  • Постоянная регистрация в пределах России.

    • Если имеются дополнительные источники доходов, их также следует указать, чтобы подтвердить свою платежеспособность. Чем больше документов на руках, тем ниже процентная ставка. Также преимуществом выступает наличие льготного периода, в течение которого можно пользоваться деньгами бесплатно.

    Достоинства предложения

    Такой платежный инструмент обладает целым рядом преимуществ:

    1. Помогает сформировать положительный рейтинг заемщика, который в дальнейшем поможет взять более крупные денежные суммы.

    2. Получение финансовой помощи на выгодных условиях.

    3. Возможность расплатиться за продукцию в любой момент, когда это необходимо.

    4. Много специальных предложений и бонусов, которые помогут сэкономить при совершении покупок.

    Для максимального удобства предусмотрены следующие рекомендации:

  • Выбирайте пластик только с льготным периодом;
  • Оплачивайте продукцию в магазинах, что позволит сэкономить на комиссии;
  • Отслеживайте сроки оплаты.

    • Что предлагает онлайн-портал Банки.ру?

    Если вы хотите узнать обо всех актуальных предложениях, можете посетить наш сетевой портал. Здесь представлена только проверенная и достоверная информация, которая обновляется автоматически. Вы найдете перечень условий и требований к потребителям, сроки обслуживания, список необходимых документов и массу другой информации.

    Также можно воспользоваться полезными опциями:

  • Форум для посетителей сайта, где освещены основные вопросы получения пластика и способы его оформления;
  • Отзывы клиентов, на основании которых вы оперативно найдете самый приемлемый вариант;
  • Калькулятор, который помогает в онлайн-режиме узнать ориентировочную сумму переплат по каждому типу пластикового носителя.