Здесь вы можете оформить онлайн заявку на кредитную карту, если у вас нет кредитной истории, на выгодных условиях.
|Название, тип карты *
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Процентная
ставка
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Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
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Mastercard Gold
|от 29%
|до 600 000
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|0 - 1 800
|нет
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5 846 заявок
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Visa Gold
|от 29%
|до 600 000
|до 52
|1 490
|есть
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758 заявок
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Сегодня получить кредитные карты без КИ в Райффайзенбанке не составит труда, ведь финансовый рейтинг отражает степень выполнения заемщиком обязательств перед банковской структурой. Если у потребителя нет такого опыта, но имеется официальное трудоустройство и стабильный заработок, который можно подтвердить документально, то проблем не возникнет.
Особенности сотрудничества
Большинство организаций выдают такие платежные инструменты клиентам без КИ, но при этом процентная ставка завышена. Это объясняется излишней осторожностью компании, ведь неизвестно, чего ожидать от пользователя. Чтобы повысить степень доверия, желательно подготовить полный пакет документов, с помощью которых могут понизить ставку.
Основными требованиями выступают следующие:
Если имеются дополнительные источники доходов, их также следует указать, чтобы подтвердить свою платежеспособность. Чем больше документов на руках, тем ниже процентная ставка. Также преимуществом выступает наличие льготного периода, в течение которого можно пользоваться деньгами бесплатно.
Достоинства предложения
Такой платежный инструмент обладает целым рядом преимуществ:
1. Помогает сформировать положительный рейтинг заемщика, который в дальнейшем поможет взять более крупные денежные суммы.
2. Получение финансовой помощи на выгодных условиях.
3. Возможность расплатиться за продукцию в любой момент, когда это необходимо.
4. Много специальных предложений и бонусов, которые помогут сэкономить при совершении покупок.
Для максимального удобства предусмотрены следующие рекомендации:
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