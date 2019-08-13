Сегодня получить кредитные карты без КИ в Райффайзенбанке не составит труда, ведь финансовый рейтинг отражает степень выполнения заемщиком обязательств перед банковской структурой. Если у потребителя нет такого опыта, но имеется официальное трудоустройство и стабильный заработок, который можно подтвердить документально, то проблем не возникнет.

Особенности сотрудничества

Большинство организаций выдают такие платежные инструменты клиентам без КИ, но при этом процентная ставка завышена. Это объясняется излишней осторожностью компании, ведь неизвестно, чего ожидать от пользователя. Чтобы повысить степень доверия, желательно подготовить полный пакет документов, с помощью которых могут понизить ставку.

Основными требованиями выступают следующие:

Возраст от 21 до 60 лет;

Официальное трудоустройство;

Гражданство РФ;

Второй документ, подтверждающий личность: загранпаспорт, водительское удостоверение, свидетельство на право владения недвижимостью и другие;

Постоянная регистрация в пределах России.

Если имеются дополнительные источники доходов, их также следует указать, чтобы подтвердить свою платежеспособность. Чем больше документов на руках, тем ниже процентная ставка. Также преимуществом выступает наличие льготного периода, в течение которого можно пользоваться деньгами бесплатно.

Достоинства предложения

Такой платежный инструмент обладает целым рядом преимуществ:

1. Помогает сформировать положительный рейтинг заемщика, который в дальнейшем поможет взять более крупные денежные суммы.

2. Получение финансовой помощи на выгодных условиях.

3. Возможность расплатиться за продукцию в любой момент, когда это необходимо.

4. Много специальных предложений и бонусов, которые помогут сэкономить при совершении покупок.

Для максимального удобства предусмотрены следующие рекомендации:

Выбирайте пластик только с льготным периодом;

Оплачивайте продукцию в магазинах, что позволит сэкономить на комиссии;

Отслеживайте сроки оплаты.

Что предлагает онлайн-портал Банки.ру?

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Также можно воспользоваться полезными опциями:

Форум для посетителей сайта, где освещены основные вопросы получения пластика и способы его оформления;

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