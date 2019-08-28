0% - при выполнении условий по программе "Покупка в рассрочку" при приобретении товаров у партнеров банка (срок рассрочки от 2 до 12 месяцев); 29,9% годовых по операциям оплаты товаров и услуг; 39% годовых по прочим операциям (в т.ч. переводы с карту на карту)

снятие наличных: до 25% от установленного кредитного лимита, но не более 60 000 руб. в банкоматах и 180 000 руб. в ПВН в день

начисление баллов за безналичную оплату товаров и услуг, которые моментально можно потратить на последующие покупки по курсу 1 балл = 1 рубль, предварительно проставив соответствующую отметку мобильном банке:

период рассрочки: рассрочка 0% предоставляется на срок от 2 до 12 мес. при оплате покупок в магазинах-партнерах;погашение задолженности осуществляется ежемесячно равными платежами, исходя из количества месяцев рассрочки

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

При использовании кредитной карты «Urban Card» с лимитом 600 000 руб. беспроцентный период составит до 55 дней , после чего ежемесячный платеж для погашения кредитной карты в течение 12 месяцев составит от 61 180 руб., процентная ставка от 39% годовых , переплата за период — 134 160 руб. , годовое обслуживание: 0 руб.