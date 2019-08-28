Кредитная карта Urban Card
- карта рассрочки
- ставка от 0%
- кредитный лимит до 600 000 ₽
- льготный период до 55 дней
- годовое обслуживание 0 ₽
- cash back
- бонусная программа
- Mastercard World
- моментальная выдача карты
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
возможна привязка карты к Apple Pay/ Google Pay /Samsung Pay
начисляется баллами
период рассрочки: рассрочка 0% предоставляется на срок от 2 до 12 мес. при оплате покупок в магазинах-партнерах;погашение задолженности осуществляется ежемесячно равными платежами, исходя из количества месяцев рассрочки
- Заправки
- Другое
начисление баллов за безналичную оплату товаров и услуг, которые моментально можно потратить на последующие покупки по курсу 1 балл = 1 рубль, предварительно проставив соответствующую отметку мобильном банке:
- 10% в категориях: городской транспорт, метро, пригородные поезда, аэроэкспресс, велопрокат;
- 7% в категориях: АЗС, автомойки, такси, платные дороги, каршеринг, шиномонтаж, парковка
- 3% в категориях: аренда авто / мото транспорта
- 1% за прочие покупки;
- макс. 5 000 баллов в месяцбаллы начисляются моментально, тратить их можно сразу после начисления; срок действия баллов - 12 мес.;
4,9%, мин. 399 руб.
4,9%, мин. 399 руб.
- 5,5%, мин. 499 руб.;
- 0% за рубежом
- 5,5%, мин. 499 руб.
- 0% за рубежом
- плата за пропуск платежа - 20% годовых;
- повышенный процент на просроченную задолженность - 59,9% годовых;
- плата за неразрешенный овердрафт - 109,5% годовых;
- СМС-информирование - 59 руб. в месяц;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию;
- доступна услуга "Покупка в рассрочку" при приобретении товаров у партнеров банка; срок рассрочки от 2 до 12 месяцев (подробнее см. сайт банка);
- бесплатная доставка карты при оформлении онлайн
- операции оплаты товаров и услуг
2% от суммы основного долга
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
- не требуется
подтверждение дохода не требуется при сумме кредитного лимита до 350 000 руб.
- не требуется
- не требуется
- бесплатное обслуживание;
- бесплатное получение наличных за рубежом;
- возможна покупка товаров в рассрочку у партнеров банка;
- моментальное начисление и списание баллов по бонусной программе
- существенные санкции за просрочку платежа;
- высокая комиссия за выдачу наличных на территории РФ
- требуется 3 номера телефона
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
При использовании кредитной карты «Urban Card» с лимитом 600 000 руб. беспроцентный период составит до 55 дней , после чего ежемесячный платеж для погашения кредитной карты в течение 12 месяцев составит от 61 180 руб., процентная ставка от 39% годовых , переплата за период — 134 160 руб. , годовое обслуживание: 0 руб.
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- Адрес
- 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14
- ОГРН
- 1037739326063
- Сайт
- www.crediteurope.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(495) 775-77-578 800 700-77-57 — единая справочная служба