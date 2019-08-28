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Кредитная карта Urban Card

Mastercard World «Urban Card» — Кредит Европа Банк
Основные характеристики
  • карта рассрочки
  • ставка от 0%
  • кредитный лимит до 600 000  ₽
  • льготный период до 55 дней
  • годовое обслуживание 0 ₽
  • cash back
  • бонусная программа
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43 заявки за 30 дней
Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard World
Технологические особенности
  • моментальная выдача карты
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)

возможна привязка карты к Apple Pay/ Google Pay /Samsung Pay

Cash Back

начисляется баллами

Карта рассрочки

период рассрочки: рассрочка 0% предоставляется на срок от 2 до 12 мес. при оплате покупок в магазинах-партнерах;погашение задолженности осуществляется ежемесячно равными платежами, исходя из количества месяцев рассрочки

Бонусы
  • Заправки
  • Другое

начисление баллов за безналичную оплату товаров и услуг, которые моментально можно потратить на последующие покупки по курсу 1 балл = 1 рубль, предварительно проставив соответствующую отметку мобильном банке:

  • 10% в категориях: городской транспорт, метро, пригородные поезда, аэроэкспресс, велопрокат;
  • 7% в категориях: АЗС, автомойки, такси, платные дороги, каршеринг, шиномонтаж, парковка
  • 3% в категориях: аренда авто / мото транспорта
  • 1% за прочие покупки;
  • макс. 5 000 баллов в месяцбаллы начисляются моментально, тратить их можно сразу после начисления; срок действия баллов - 12 мес.;
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

4,9%, мин. 399 руб.

Снятие наличных в ПВН банка

4,9%, мин. 399 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 5,5%, мин. 499 руб.;
  • 0% за рубежом
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 5,5%, мин. 499 руб.
  • 0% за рубежом
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 25% от установленного кредитного лимита, но не более 60 000 руб. в банкоматах и 180 000 руб. в ПВН в день
Дополнительная информация
  • плата за пропуск платежа - 20% годовых;
  • повышенный процент на просроченную задолженность - 59,9% годовых;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 109,5% годовых;
  • СМС-информирование - 59 руб. в месяц;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию;
  • доступна услуга "Покупка в рассрочку" при приобретении товаров у партнеров банка; срок рассрочки от 2 до 12 месяцев (подробнее см. сайт банка);
  • бесплатная доставка карты при оформлении онлайн
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
до 600 000 ₽
Льготный период
до 55 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 0% до 39%
0% - при выполнении условий по программе "Покупка в рассрочку" при приобретении товаров у партнеров банка (срок рассрочки от 2 до 12 месяцев); 29,9% годовых по операциям оплаты товаров и услуг; 39% годовых по прочим операциям (в т.ч. переводы с карту на карту)
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
2% от суммы основного долга
+ начисленные проценты, мин. 200 руб.
Требования и документы
Возраст
от 18 лет
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ
  • справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
  • не требуется

подтверждение дохода не требуется при сумме кредитного лимита до 350 000 руб.

Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • бесплатное обслуживание;
  • бесплатное получение наличных за рубежом;
  • возможна покупка товаров в рассрочку у партнеров банка;
  • моментальное начисление и списание баллов по бонусной программе
Минусы
  • существенные санкции за просрочку платежа;
  • высокая комиссия за выдачу наличных на территории РФ
Особые ограничения
  • требуется 3 номера телефона
Дата актуализации
28.08.2019 16:58
Оформить карту
43 заявки за 30 дней

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

При использовании кредитной карты «Urban Card» с лимитом 600 000 руб. беспроцентный период составит до 55 дней , после чего ежемесячный платеж для погашения кредитной карты в течение 12 месяцев составит от 61 180 руб., процентная ставка от 39% годовых , переплата за период — 134 160 руб. , годовое обслуживание: 0 руб.

Кредитная карта «Urban Card» в 28 городах России
74
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Справочная информация
АО «Кредит Европа Банк»
Адрес
129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14
ОГРН
1037739326063
Сайт
www.crediteurope.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 21
Банкоматы 80
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Телефоны
(495) 775-77-57
8 800 700-77-57 — единая справочная служба

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