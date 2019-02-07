Оценка: Проверяется
Кредитные карты Хоум Кредит Банкизменить банк
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Карта рассрочки Свобода
Visa Unembossed Non-Personalized , Visa Unembossed
823 заявки за 30 дней
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 0%
|до 300 000
|до 51 дня
|не требуется
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 26,9%
|до 300 000
|до 51 дня
|не требуется
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 28,2%
|до 300 000
|до 51 дня
|не требуется
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о кредитных картах Хоум Кредит Банка
Оценка: 5 Не засчитана
Сегодня в 12:18 обратилась на горячую линию банка для получения информации о срока зачисления платежа на кредитную карту. Меня консультировала сотрудник М-ко Арина Д., очень... Весь отзыв
Оценка: 5 Проверяется
Всем добра! Кредитная карта - это финансовый инструмент. А любым инструментом надо уметь пользоваться. В умелых руках инструмент приносит доход и пользу. В дурных руках от... Весь отзыв
159 205
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