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Кредитные карты Хоум Кредит Банк

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3 кредитные карты

Visa Instant Issue «Карта рассрочки Свобода» — Хоум Кредит Банк
Карта рассрочки Свобода
Visa Unembossed Non-Personalized , Visa Unembossed
823 заявки за 30 дней
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 0% до 300 000 до 51 дня не требуется
Visa Gold — Хоум Кредит Банк
Польза Gold
Visa Gold
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 26,9% до 300 000 до 51 дня не требуется
Visa Platinum — Хоум Кредит Банк
Польза Platinum
Visa Platinum
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 28,2% до 300 000 до 51 дня не требуется
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о кредитных картах Хоум Кредит Банка

Оценка: 5 Проверяется
Всем доброго времени суток.  В 2009 году взяла первый свой потребительский кредит на приобретение ноутбука. Условия меня устроили, качество обслуживания на высшем уровне... Весь отзыв
Оценка: 5 Не засчитана
Сегодня в 12:18 обратилась на горячую линию банка для получения информации о срока зачисления платежа на кредитную карту. Меня консультировала сотрудник М-ко Арина Д., очень... Весь отзыв
Оценка: 5 Проверяется
Всем добра! Кредитная карта - это финансовый инструмент. А любым инструментом надо уметь пользоваться. В умелых руках инструмент приносит доход и пользу. В дурных руках от... Весь отзыв
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159 205

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