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All Airlines Black Edition
Mastercard World Black Edition «All Airlines» — Тинькофф Банк
Основные характеристики
- ставка от 12% годовых
- кредитный лимит до 2 000 000 ₽
- льготный период до 55 дней
- годовое обслуживание от 0 до 17 880 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Black Edition
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- Google Pay / Apple Pay
Бонусы
- Для путешествий
программа ALL Airlines: начисление миль за покупки, которыми в дальнейшем можно компенсировать (через интернет-банк) полную стоимость любых приобретенных ранее авиабилетов по шкале траты миль:
- 10 000 приветственных миль при сумме покупок от 500 000 руб. в первые 3 месяца;
- 10% за бронирование отелей и аренду авто, 5% за покупку авиабилетов на сайте travel.tinkoff.ru;
- 3% за покупки в категории "Авиабилеты";
- 2% от операций оплаты услуг в категории "Кино", "Театры", "Концерты", совершенных в разделах платежей и переводов Интернет-Банка и/или Мобильного Банка, и других покупок;
- 1% за операции, совершенные в разделе "Платежи и переводы" в мобильном и интернет-банке (кроме пополнения электронных кошельков)
мин. остаток миль для возможности компенсации покупки - 6 000 миль, далее с шагом в 1 милю; макс. 30 000 транзакционных миль; срок действия миль - 5 лет
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 17 880 ₽
по 1 490 руб. в месяц, плата не взимается при наличии на счетах в банке остатка не менее 3 000 000 руб. за расчетный период и/или при сумме покупок от 200 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0% / 2% от суммы свыше 100 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН банка
не предусмотрено
Снятие наличных в банкоматах других банков
0% / 2% от суммы свыше 100 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН других банков
0% / 2% от суммы свыше 100 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- пени при возникновении просроченной задолженности - 19% годовых;
- плата за неразрешенный овердрафт - 390 руб.;
- штраф за пропуск минимального платежа - 590 руб. (не применяется при сумме задолженности меньше или равной 150 руб.);
- перевыпуск карты по любой причине - бесплатно;
- выпуск / перевыпуск дополнительной карты - бесплатно;
- СМС-информирование - бесплатно;
- персональный менеджер, консьерж-сервис, доступ в бизнес-залы Lounge Key в аэропортах с двумя бесплатными посещениями в месяц;
- премиальная страховка в путешествиях для семьи до 5 человек: действует по всему миру, покрывает расходы до 100 000 долларов США, распространяется на опасные виды спорта (горные лыжи и сноуборд)
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
до 2 000 000 ₽
Льготный период
до 55 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 12% до 39,9%
12-27,9% годовых по операциям покупок; 25,9-39,9% годовых по операциям снятия наличных и других; рассрочка на 4 мес. на покупку авиа- и ж/ д-билетов на сайте OZON.travel (в рамках акции до февраля 2019 г.)
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
8% от суммы задолженности
8% от суммы задолженности
мин. 3 000 руб. (сумма минимального платежа увеличивается до суммы, кратной 100 руб.)
Требования и документы
Возраст
от 18 до 70 лет
Подтверждение дохода
- не требуется
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- возможность бесплатного обслуживания карты;
- крупная сумма кредитного лимита;
- лояльные требования к возрасту и регистрации заемщика;
- начисление бонусных миль за расчеты по карте;
- бесплатное страхование для путешественников
Минусы
- льготный период не распространяется на операции по снятию наличных денежных средств;
- крупный штраф за пропуск платежа
Особые ограничения
- доставка карты курьером
Дата актуализации
13.02.2019 13:22
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «All Airlines Black Edition» в 1 городе России
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Справочная информация
АО «Тинькофф Банк»
- Адрес
- 123060, г. Москва, 1-й Волоколамский пр-д, д. 10, стр. 1
- Сайт
- www.tinkoff.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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