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All Airlines Black Edition

Mastercard World Black Edition «All Airlines» — Тинькофф Банк
Основные характеристики
  • ставка от 12% годовых
  • кредитный лимит до 2 000 000  ₽
  • льготный период до 55 дней
  • годовое обслуживание от 0 до 17 880 ₽
  • бонусная программа
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Black Edition
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
  • Google Pay / Apple Pay
Бонусы
  • Для путешествий

программа ALL Airlines: начисление миль за покупки, которыми в дальнейшем можно компенсировать (через интернет-банк) полную стоимость любых приобретенных ранее авиабилетов по шкале траты миль:

  • 10 000 приветственных миль при сумме покупок от 500 000 руб. в первые 3 месяца;
  • 10% за бронирование отелей и аренду авто, 5% за покупку авиабилетов на сайте travel.tinkoff.ru;
  • 3% за покупки в категории "Авиабилеты";
  • 2% от операций оплаты услуг в категории "Кино", "Театры", "Концерты", совершенных в разделах платежей и переводов Интернет-Банка и/или Мобильного Банка, и других покупок;
  • 1% за операции, совершенные в разделе "Платежи и переводы" в мобильном и интернет-банке (кроме пополнения электронных кошельков)

мин. остаток миль для возможности компенсации покупки - 6 000 миль, далее с шагом в 1 милю; макс. 30 000 транзакционных миль; срок действия миль - 5 лет

Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 17 880 ₽

по 1 490 руб. в месяц, плата не взимается при наличии на счетах в банке остатка не менее 3 000 000 руб. за расчетный период и/или при сумме покупок от 200 000 руб. в месяц

Снятие наличных в банкоматах банка

0% / 2% от суммы свыше 100 000 руб. в месяц

Снятие наличных в ПВН банка

не предусмотрено

Снятие наличных в банкоматах других банков

0% / 2% от суммы свыше 100 000 руб. в месяц

Снятие наличных в ПВН других банков

0% / 2% от суммы свыше 100 000 руб. в месяц

Дополнительная информация
  • пени при возникновении просроченной задолженности - 19% годовых;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 390 руб.;
  • штраф за пропуск минимального платежа - 590 руб. (не применяется при сумме задолженности меньше или равной 150 руб.);
  • перевыпуск карты по любой причине - бесплатно;
  • выпуск / перевыпуск дополнительной карты - бесплатно;
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • персональный менеджер, консьерж-сервис, доступ в бизнес-залы Lounge Key в аэропортах с двумя бесплатными посещениями в месяц;
  • премиальная страховка в путешествиях для семьи до 5 человек: действует по всему миру, покрывает расходы до 100 000 долларов США, распространяется на опасные виды спорта (горные лыжи и сноуборд)
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
до 2 000 000 ₽
Льготный период
до 55 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 12% до 39,9%
12-27,9% годовых по операциям покупок; 25,9-39,9% годовых по операциям снятия наличных и других; рассрочка на 4 мес. на покупку авиа- и ж/ д-билетов на сайте OZON.travel (в рамках акции до февраля 2019 г.)
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
8% от суммы задолженности
мин. 3 000 руб. (сумма минимального платежа увеличивается до суммы, кратной 100 руб.)
Требования и документы
Возраст
от 18 до 70 лет
Подтверждение дохода
  • не требуется
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • возможность бесплатного обслуживания карты;
  • крупная сумма кредитного лимита;
  • лояльные требования к возрасту и регистрации заемщика;
  • начисление бонусных миль за расчеты по карте;
  • бесплатное страхование для путешественников
Минусы
  • льготный период не распространяется на операции по снятию наличных денежных средств;
  • крупный штраф за пропуск платежа
Особые ограничения
  • доставка карты курьером
Дата актуализации
13.02.2019 13:22
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «All Airlines Black Edition» в 1 городе России
6 617
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Справочная информация
АО «Тинькофф Банк»
Адрес
123060, г. Москва, 1-й Волоколамский пр-д, д. 10, стр. 1
Сайт
www.tinkoff.ru
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8 800 555-77-78 — горячая линия по кредитным картам
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