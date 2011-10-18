2 кредитные карты

Лидер Visa Classic Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода российский рубль от 23,99% до 500 000 до 45 дней справка 2-НДФЛ Фаворит Visa Classic Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода российский рубль 25% до 500 000 до 62 дней справка 2-НДФЛ

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.