Банк образован в 1992 году на базе Вахитовского отделения Госбанка СССР под наименованием «ТатИнвестБанк». Учредителями выступили ТПТО «Спартак», предприятие «Казаньнефтепродукт», СКП «Казанский», объединение «Татарстанкурорт» и другие организации. Через год банк был акционирован. В октябре 2004 года вошел в систему страхования вкладов.

До февраля 2008 года мажоритарный пакет акций (92%) контролировал владелец группы авиационных компаний «Тулпар» Азат Хаким, который продал непрофильный банковский актив болгарскому инвестиционному холдингу «Химимпорт». Сумму сделки эксперты оценивали в 17—20 млн долларов США. Основной причиной продажи стало то, что подконтрольным Азату Хакиму компаниям требовались «длинные» кредитные ресурсы, которых ИК Банк предоставить не мог. Ко всему прочему, самому банку требовалась докапитализация. С приобретением кредитной организации «Химимпорт» увеличил ее уставный капитал со 103,7 млн рублей до 143,7 млн рублей. В мае 2012 года за счет дополнительной эмиссии уставный капитал банка был удвоен, а основным акционером стало болгарское АО «Центральный кооперативный банк». В начале 2014 года наименование кредитной организации сменилось на ЗАО «Инвестиционный Кооперативный Банк» (ЗАО «ИК Банк»). В мае 2015 года организационно-правовая форма была изменена на АО.

На текущий момент структура владения банком сильно размыта, основными акционерами выступают финансовые, торговые и промышленные предприятия: АО «Центральный кооперативный банк» (86,27%, бенефициар — гражданин Болгарии Иво Каменов), ООО «Энергопроект» (9,5%, бенефициарами выступают 14 граждан Болгарии, 11 пенсионных и договорных фондов, швейцарская компания «ПХЛ Груп», «Квинтро Лимитед» и АО «Холдинг «Света София»).

Конечным бенефициарным владельцем банка является известный бизнесмен, ключевой владелец холдинга «Химимпорт», а также «Центрального кооперативного банка» (АО ЦКБ) — Иво Каменов. Холдинг «Химимпорт», в свою очередь, владеет национальным авиаперевозчиком Bulgaria Air, несколькими крупными аэропортами, банками и страховыми компаниями Болгарии. АО ЦКБ является частью финансовой структуры ЕАО ЦКБ Групп. Наряду с другими финансовыми структурами группы банк предлагает полный спектр финансовых продуктов и услуг с акцентом на финансирование малых и средних предприятий и индивидуальное банковское обслуживание. К настоящему моменту в стране и за рубежом банк располагает филиалами и офисами общей численностью 266 отделений.

Головной офис ИК Банка расположен в Казани, там же находятся восемь дополнительных офисов (в том числе в международном аэропорте «Казань»). В октябре 2015 года был открыт филиал банка в Москве. Среднесписочная численность персонала на апрель 2018 года составляла 197 человек. Бизнес банка сосредоточен преимущественно в пределах столицы Татарстана. Сеть банкоматов ИК Банка включает в себя 17 устройств. На сегодняшний день в банке обслуживаются более 5 тыс. клиентов — юридических лиц и предпринимателей, а также свыше 30 тыс. вкладчиков.

Частным лицам ИК Банк предлагает расчетно-кассовое обслуживание, индивидуальные сейфовые ячейки, денежные переводы («Золотая Корона»), линейку вкладов, кредитование (потребительское, кредитные карты), а также пластиковые карты Visa и дистанционное обслуживание с использованием системы «HandyBank».

Юридическим лицам доступны РКО, кредитование, размещение средств на депозиты, зарплатные проекты, дистанционное банковское обслуживание «Клиент-Банк» и др. В числе клиентов банка в различные периоды были замечены ОАО страховая компания «Итиль Армеец», ОАО «Торговый дом Казанский ЦУМ», ОАО «Берсут», ЗАО «Научно-исследовательский и конструкторский институт центробежных и роторных компрессоров им. В. Б. Шнеппа», АО «Казтрансстрой», ЗАО «Хитон» и др.

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 10,2% (или 164,8 млн рублей), составив 1,5 млрд рублей на 01.04.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств юридических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей выданных МБК и прочих активов.

Структура пассивов кредитной организации удовлетворительно диверсифицирована по источникам привлечения и отличается высокой зависимостью от средств юридических лиц, доля которых на отчетную дату составила 35,4% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 26% до 28%, при этом их номинальный объем сократился на 14,3 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 38,4% до 35,4%, при этом их номинальный объем сократился на 106,5 млн рублей;

• доля привлеченных от банков средств в пассивах увеличилась c 7,4% до 8,4%, при этом их номинальный объем увеличился на 8 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.04.2018 составил 463,8 млн рублей, с начала года данный показатель сократился на 6,9% (или 34,3 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 31,9% и 68,1% соответственно. Стоит отметить, что в состав капитала включена субординированная задолженность, остаточная стоимость которой на отчетную дату составляет 105,8 млн рублей. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 55,65% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью выданных межбанковских кредитов, которая на отчетную дату формирует 50,8% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.04.2018 составляют 70,4% и 29,6% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель увеличилась c 4,7% до 5,7%, при этом их номинальный объем увеличился на 5,7 млн рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг увеличилась c 12,5% до 13,9%, при этом их номинальный объем сократился на 264 тыс. рублей;

• доля выданных межбанковских кредитов сократилась c 55,3% до 50,8%, при этом их номинальный объем сократился на 157,5 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов увеличилась c 13% до 14,5%, при этом их номинальный объем сократился на 386 тыс. рублей;

• доля основных средств увеличилась c 9,1% до 10%, при этом их номинальный объем сократился на 2,4 млн рублей;

• доля прочих активов сократилась c 5,3% до 5,2%, при этом их номинальный объем сократился на 10 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 82,3 млн рублей. С начала года его объем увеличился на 5,7 млн рублей (или 7,4%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные физическим лицам, — 50,5%. Согласно данным отчетности по РСБУ за I квартал 2018 года, основной объем корпоративных ссуд предоставлен предприятиям оптовой и розничной торговли (39,8%). Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 68,9%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 0,3% до 0,3%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 7,8%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 222,5 млн рублей (270,4% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация работает в обе стороны. Объем размещенных средств на 01.04.2018 составляет 737,1 млн рублей, из которых 380 млн рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. Объем привлеченных средств на 01.04.2018 составляет 121,9 млн рублей. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 46,9 млн рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 12,9 млн рублей. По итогам января — марта 2018 года кредитная организация демонстрирует убыток в размере 28,6 млн рублей.

На 1 мая 2018 года ИК Банк занимал 12-ю позицию в регионе по величине нетто-активов и 13-е место по собственному капиталу, 12-е — по объему привлеченных средств от населения и 13-е — по размеру совокупного кредитного портфеля. Всего в Республике Татарстан к отчетной дате было зарегистрировано 15 кредитных организаций.

Совет директоров: Чавдра Солаков (председатель), Радосвета Коева, Владислав Йончев, Георги Палачоров, Сава Стойнов, Делчо Стоянов, Константин Велев, Красимир Кръстев.

Правление: Делчо Стоянов (председатель), Георги Паланчоров, Ирек Сафин, Эльмира Филатова, Венера Вафина.

