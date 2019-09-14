ИК Банк понизил ставки по вкладам в рублях и долларах.

В рублях депозит «Удачный год» открывается под 6,25—6,55% (ранее — под 6,9—7,2%), а «Отличные новости» — под 6,4—6,75% (прежде — под 7,15—7,4%), «Антикризисный» в долларах — под 0,95—1,15% годовых (вместо 0,95—1,3%). Срок вкладов — 186 и 372 дня. Проценты по ним ежеквартально капитализируются.

Доходность «Универсального» (на 31, 62 и 93 дня) составит 5,25—6% годовых (прежде — 5,25—6,65%). Проценты выплачиваются в конце срока.

«Накопительный» (на 102 дня) привлекается под 4,5—5% годовых (вместо 5—5,5%). Проценты капитализируются через 51 день.

«Пенсионный» (на 93, 186 и 372 дня) оформляется под 6—6,8% годовых (до этого — под 6,5—7,2%). Проценты капитализируются ежеквартально.

«Срочный вклад на детей-инвалидов» (на 360 дней) открывается под 6,8% годовых (ранее — под 7%). Проценты капитализируются ежемесячно.

Минимальная сумма рублевых депозитов составляет 1 тыс. рублей, а вклада в долларах «Антикризисный» — 100 долларов.

Дополнительные взносы предусмотрены для депозитов «Накопительный», «Пенсионный» и «Срочный вклад на детей-инвалидов».