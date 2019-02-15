Курсы обмена валют
Лучший курс обмена валюты на сегодня. Выгодные курсы обмена валют в банках в режиме онлайн. Калькулятор расчета
Курс ЦБ на сегодня
|Валюта
|Курс ЦБ РФ
|USD
|66,5429
|+0,8646
|EUR
|75,0471
|+0,6599
|GBP
|85,3945
|+0,6695
|CHF
|65,9494
|+0,7341
|JPY
|59,9081
|+0,5861
|Все курсы ЦБ
Биржевые курсы онлайн Торговая сессия: 15.02.2019 10:00–23:50
Обмен валюты по курсу биржи
БКС Брокер предлагает вам получить прямой доступ к торгам на Московской Бирже. Ведь именно там закупают валюту банки.
Лучшие курсы
- Обменные пункты
- Официальные курсы банков
- USD
- EUR
- GBP
- CHF
- JPY
- CNY
- CZK
Покупка
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+ еще 2 66,57Чувашкредитпромбанк - ККО г. Москва
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66,56Далена Банк - Офис «Таганский»
-
66,55Банк Металлург
-
66,51НС Банк -ДО "На Курской"
-
66,45Внешфинбанк - ДО "Центральный"
Продажа
-
66,79Веста
-
+ еще 5 66,79Заубер Банк - ДО №3 «Жулебино»
-
+ еще 1 66,85Банк Металлург
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66,85Джей энд Ти Банк - ДО "Таганский"
-
66,85«Норвик Банк — Москва»
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