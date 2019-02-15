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Курсы обмена валют

Лучший курс обмена валюты на сегодня. Выгодные курсы обмена валют в банках в режиме онлайн. Калькулятор расчета

Курс ЦБ на сегодня

Валюта Курс ЦБ РФ
USD 66,5429 +0,8646
EUR 75,0471 +0,6599
GBP 85,3945 +0,6695
CHF 65,9494 +0,7341
JPY 59,9081 +0,5861
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Биржевые курсы онлайн Торговая сессия: 15.02.2019 10:00–23:50

Валюта Time Last Chg Chg% Тренд
USD 13:20 66,67 +0,025 +0,0375%
EUR 13:19 75,2 −0,075 −0,0996%

Обмен валюты по курсу биржи
БКС Брокер предлагает вам получить прямой доступ к торгам на Московской Бирже. Ведь именно там закупают валюту банки.

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