Е-ОСАГО прочно вошло в жизнь среднестатистического российского автовладельца. Во многих регионах России электронный формат оформления полиса ОСАГО стал если не единственным, то наиболее доступным способом оформления полисов «автогражданки». Доля таких полисов на сегодня составляет уже более 50% от общего числа и продолжает расти.



Купить полис e-ОСАГО сегодня довольно легко. Напомним для начала, как проще всего приобрести полис. Для этого необходимо зайти на сайт страховщика или воспользоваться услугами агрегатора, где потребуется создать личный кабинет, внести свои данные, получить расчет и после оплаты полиса получить его на указанный при оформлении электронный адрес. На сайте агрегатора, который делает вам подборку из имеющихся предложений, все происходит несколько иначе. Когда вы выберете из предложенных вариантов наиболее подходящий, система перекинет вас для оплаты на сайт страховщика. Электронные посредники пока не имеют права заключать договор и принимать от клиента деньги.

Если сведения, указанные страхователем при оформлении полиса, не совпадут с базой данных АИС РСА или будут отсутствовать, система дополнительно запросит документы для проверки. В этом случае вам придется отсканировать документы и прикрепить их к заявлению. Искажение данных с целью занизить сумму страхового взноса путем выбора низких или не соответствующих действительности коэффициентов в случае наступления страхового случая может обернуться для водителя регрессным требованием возмещения полной суммы произведенной выплаты, а также суммы, недополученной при оформлении полиса.

При оформлении полиса e-ОСАГО также стоит учесть, что полис вступает в силу не сразу, а только через три дня с момента оформления. Это так называемая временная франшиза, которую Банк России ввел, чтобы пресечь ситуации, когда полис приобретается уже после ДТП.



При покупке все стало очень просто, но часто возникают ситуации, когда нужно внести изменения в уже выданный полис или даже расторгнуть договор досрочно. Как это сделать?

Ситуация 1. Нужно вписать дополнительного водителя в полис.



Стандартная процедура, доступная к самостоятельному оформлению страхователем в личном кабинете путем ввода данных водителя, которого вы хотите добавить к управлению авто. При этом важно знать, что если коэффициенты возраста и стажа будут отличаться в сторону увеличения стоимости полиса, то потребуется произвести доплату, перед тем как вы получите новый полис на e-mail.

Если у вашей компании нет такой опции, придется с документами на машину и водителей подъехать в офис страховщика.

Нужно иметь в виду, что если при оформлении полиса вы вводили данные не самостоятельно, то вход в личный кабинет может быть затруднен, поэтому мы всем клиентам настоятельно рекомендуем производить оформление самостоятельно и запоминать или записывать вводимые данные.

Ситуация 2. Нужно продлить период использования.

Для этой операции последовательность действий аналогична вписанию данных водителя, с той лишь разницей, что здесь в обязательном порядке придется доплачивать страховой взнос за дополнительный период использования авто.

При внесении данных нового водителя и продлении периода использования происходит замена бланка — попросту говоря, «выписывается» новый полис. Российский союз страховщиков (РСА) ограничивает выдачу номеров полисов страховым компаниям, может так случиться, что у вашей компании нет в наличии виртуальных бланков, то есть свободных номеров полисов ОСАГО. Прежде чем вносить изменения, удостоверьтесь в наличии свободных номеров бланков ОСАГО на официальном сайте продавца полиса.

Ситуация 3. Нужно вернуть деньги за страховку после продажи, угона, гибели машины.



Закон об ОСАГО предусматривает расторжение только в конкретных случаях, таких как смена собственника, смерть страхователя или собственника, полная гибель или угон транспортного средства.

В отличие от покупки расторжение электронного договора страхования автогражданской ответственности не происходит онлайн. Это можно сделать только при личном обращении в офис страховой компании. Для расторжения страхователю требуется предоставить документы, удостоверяющие личность (например, паспорт), удостоверяющие основание для расторжения (например, договор купли-продажи ТС), заявление о расторжении и реквизиты для возврата средств. В случае смерти страхователя или собственника необходимо будет предъявить свидетельство о смерти.

Важно учесть, что возврат производится за вычетом расходов страховщика в размере 23% и пропорционально количеству неиспользованных дней. То есть если вы заплатили за полис, скажем, 8 тыс. рублей, а через три месяца продали машину, то возврат составит чуть более 4 600 рублей.

Если вы находитесь в регионе, где нет представительства компании, на сайте которой вы приобрели полис, для расторжения договора ОСАГО вам придется отправить почтой полный комплект документов на официальный почтовый адрес продавца.



