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Страховка из коробки: плюсы и минусы Валерия Юроваруководитель управления страхования недвижимости имущества физлиц СК «Сбербанк страхование»
Купить полис страхования имущества в обычном супермаркете или салоне связи? Да, это возможно. Но вот стоит ли… Как работают коробочные продукты, в чем их преимущества и недостатки?
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«Девушка, мы тут только с пенсионерами разговариваем» Наталья Стрельцовакорреспондент Banki.ru
Разговоры про очередную пенсионную реформу и повышение пенсионного возраста заставили задуматься о старости даже тех, кому до нее еще очень далеко. Оказалось, что ничего хорошего мне там не светит.
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50 оттенков белого: ЦБ сократит черные списки Арсений Поярковсовладелец, президент аналитического агентства «БизнесДром»
Банк России признал: формируя черные списки клиентов, многие банки действуют формально и равнодушно. У предпринимателей появилась надежда на реабилитацию?
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Страсти по «народному» Сабина Хасановадиректор департамента аналитики и контента Банки.ру
В этой статье я хочу рассказать читателям об истории и миссии «Народного рейтинга», поделиться основными принципами его работы в надежде ответить на накопившиеся вопросы и развеять возможные сомнения.
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10 главных вопросов про страхование путешественников Ольга Кучеровашеф-редактор раздела «Страхование» Банки.ру
От чего стоит застраховаться, чтобы за границей чувствовать себя спокойно? На какую сумму страховать здоровье и сколько денег брать с собой на случай, если оплачивать лечение придется самостоятельно?
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Готов ли рынок к приходу массового инвестора? Альберт Кошкаровобозреватель Банки.ру
Число частных инвесторов на российской бирже растет опережающими темпами. Но стоит ли этому радоваться?
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Великая рейтинговая революция Максим Осадчийначальник аналитического управления БКФ
Международные рейтинговые агентства оказались ненадежными партнерами. Кредитные рейтинги активно использовались как инструмент политического давления. Возникла нужда в «импортозамещении» рейтингов.
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Как внести изменения в е-ОСАГО или расторгнуть договор Сергей Волощукруководитель отделения АО «СК ГАЙДЕ» в г. Москве
Е-ОСАГО прочно вошло в жизнь российских автовладельцев, во многом решив проблему доступности. Но бывает, что нужно расторгнуть договор или внести в него изменения. Как это сделать?
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Борьба за выживание: как изменится рынок микрозаймов Ирина Хорошкогенеральный директор сервиса онлайн-кредитования MoneyMan
Рынок микрофинансирования проходит стадию эволюции. В прямом смысле, который предполагает этот процесс, — с борьбой за выживание, приспособлением к условиям среды и естественным отбором.