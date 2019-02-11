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В данном разделе можно подобрать выгодное предложение и оформить карту онлайн.

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Дебетовая
Ренессанс Кредит
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Можно все!
ОТП Банк
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Tinkoff Black
Тинькофф Банк
6% годовых
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На сайте 1472 карты Расширенный поиск

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#оденьгахпросто: как правильно проводить уходящий год

Декабрь — традиционно самый затратный месяц. Нужно не только подарки купить, но и стол накрыть. Расходов предстоит много. Поэтому надо заранее подготовиться, чтобы ваши финансы «не пели романсы».

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Название, банк Проценты на остаток Бонусы Cash Back
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На ваши вопросы отвечают эксперты Тинькофф Банка

Эдуард Темников
Эдуард Темников
руководитель бэк-офиса департамента клиентского обслуживания Тинькофф Банка
об эксперте

В бэк-офисе Тинькофф Банка с 2007 года.

С 2003 по 2004 годы работал в контактном центре «Мегафон — Москва».

С 2004 по 2007 годы трудился в центре обслуживания клиентов «Билайн».

Опыт работы в области обслуживания клиентов составляет 11 лет.

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Вопрос
У меня была карта связной банка в 2012 году, займ был погашен полностью. Вчера 13.02.19 г. мне поступил звонок от СФО ИнвестКредит Финанс, что я должна банку 891 руб долг за обслуживание той карты Связной банка. Еще они утверждают, что данный долг отображается в мой кредитной истории. Кредитную историю заказала, там отсутствует информация о данном долге. Законно ли требование данной организации? Документов по той карте, как и самой карты не осталось. И обслуживание карты было 600 рублей, с меня требует 891 руб. Я не пойму почему ранее со мной ни кто не связывался, ни звонков не было, ни писем.
14.02.2019
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Вопрос Есть ответ

Здравствуйте!
Скажите пожалуйста, а могу ли я получить дебетовую карту Польза по почте.

12.02.2019
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Последние отзывы о дебетовых картах

Оценка: 5 Проверяется
Постоянно посещаю отделение в Краснообске. Девушки всегда вежливые и легко решают мою проблему)) очень хороший банк, все для людей)) теперь буду пользоваться только Почта Банком... Весь отзыв
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте.
Обращалась в отделение Банка,нужно было обменять валюту, но денежные средства я не заказала, так как сложились обстоятельства сумма понадобилась сразу, к счастью... Весь отзыв
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Здравствуйте,с недавних пор являюсь клиентом почта банка.Открыл себе дебетовую карту мир.При открытии карты сотрудница банка рассказала про преимущества сберегательного счета и... Весь отзыв
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По сути, это банковская карта, которую можно использовать для оплаты товаров и услуг, получения наличных денег в кассах, банкоматах и совершения других операций после ее активации. Такие продукты часто называют расчетными или платежными.
Они бывают как неименными, так и персонализированными, с начислением процентов на остаток или с лимитом кредитования (овердрафтом), а также с индивидуальным дизайном.
Неименная не содержит имени держателя на пластике и, как правило, выдается в момент обращения. Создать собственный дизайн вы можете на сайте кредитной организации, предлагающей такую услугу.

Где сравнить варианты, как подобрать подходящие и какую из них в итоге выбрать?

Подбор продукта осуществляется исходя из целей ее использования, типа тарифа и других параметров, являющихся важными для потребителя. Сервис Банки.ру по подбору учитывает, сколько стоит выпуск, какими функциями обладает и технологические особенности содержит. Сравнение дебетовок разных банков поможет вам выбрать для себя оптимальную.

Как оформить?

Получить новую карту можно в офисе банка либо заказав через Интернет. Оформление с помощью онлайн-заявок позволяет сэкономить время, которое клиент тратит на заполнение анкеты в отделении кредитной организации, и подать заявки сразу в несколько кредитно-финансовых учреждений, ведь многие из них предлагают возможность открыть онлайн. Готовую необходимо забрать в выбранном отделении.

Может ли она быть бесплатной?

При выборе стоимость обслуживания для многих людей играет не последнюю роль. Обязательными являются расходы на выпуск, годовое или ежемесячное обслуживание, величина страхового депозита, размещаемого на счете по требованию эмитента, и размер первоначального взноса. Бесплатные варианты можно найти в специальном разделе на нашем портале.

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