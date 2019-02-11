Вопрос

У меня была карта связной банка в 2012 году, займ был погашен полностью. Вчера 13.02.19 г. мне поступил звонок от СФО ИнвестКредит Финанс, что я должна банку 891 руб долг за обслуживание той карты Связной банка. Еще они утверждают, что данный долг отображается в мой кредитной истории. Кредитную историю заказала, там отсутствует информация о данном долге. Законно ли требование данной организации? Документов по той карте, как и самой карты не осталось. И обслуживание карты было 600 рублей, с меня требует 891 руб. Я не пойму почему ранее со мной ни кто не связывался, ни звонков не было, ни писем.