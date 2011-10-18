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Дебетовые карты в Курган

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Курган. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

4 дебетовые карты

Перспектива Platinum
Visa Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 4 500 нет нет
доллар США нет 90 нет нет
евро нет 80 нет нет
Перспектива Голд
Visa Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 1 500 нет нет
доллар США нет 36 нет нет
евро нет 30 нет нет
Перспектива Классик
Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 500 нет нет
доллар США нет 12 нет нет
евро нет 10 нет нет
Социальная
Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 50 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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