Полис «Управляй здоровьем!» — это страховая программа по оказанию помощи при онкологических заболеваниях. При наступлении страхового случая клиент получит не только высокую денежную выплату, но и всестороннюю поддержку ведущих специалистов в области онкологии. Лучшие специалисты проверят правильность постановки диагноза, составят рекомендации по лечению и окажут квалифицированную психологическую помощь.
Полис можно оформить за несколько минут, не выходя из дома. Удобный интерфейс позволит быстро и легко оформить и оплатить договор, который сразу же будет направлен на указанный адрес электронной почты.
Бывают ситуации, когда нужно вложить сбережения так, чтобы на них никто не мог претендовать — ни жена/муж при разводе, ни государство. Есть ли такие места, выяснял Банки.ру.
По каким стандартам будут продавать «жизнь» в России?
В 2017 году началось реформирование ОСАГО, а страхование жизни впервые в истории собрало больше страховых премий, чем моторное. Надолго ли этот новый расклад? Что делать с тормозящей рынок «автогражданкой»? Станет ли страхование имущества новым драйвером рынка?
При разработке новых продуктов и сервисов особую ценность для «Райффайзен Лайф» имеет мнение клиентов. Поэтому новая линейка продуктов накопительного страхования жизни создана на основании результатов проведенных исследований.
Одним из драйверов страхового рынка в ближайшем будущем могут стать комбинированные продукты на основе долгосрочного накопительного страхования жизни.
Последние новости по теме инвестиционного страхования жизни показывают, что интерес инвесторов к продукту несколько ослаб. Но вряд ли это надолго.
Что произошло в различных классах активов в минувшем году и как конъюнктура рынков отразилась на инвесторах — прямых и участниках инвестиционного страхования жизни.
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