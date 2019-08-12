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Онкострахование и страхование от критических заболеваний

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    Управляй здоровьем!

    Управляй здоровьем!

    Возможно оформление полиса для застрахованных от 1 года до 75 лет
    Стоимость полиса
    от 5 900 ₽
    Страховая сумма
    до 1 500 000 ₽
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    Застрахованные
    • Любое лицо по выбору Страхователя (возраст застрахованного - от 1 года до 75 лет)
    Страховые риски
    • Диагностирование онкологического заболевания
    • Диагностирование лихорадки Эбола
    Преимущества

    Полис «Управляй здоровьем!» — это страховая программа по оказанию помощи при онкологических заболеваниях. При наступлении страхового случая клиент получит не только высокую денежную выплату, но и всестороннюю поддержку ведущих специалистов в области онкологии. Лучшие специалисты проверят правильность постановки диагноза, составят рекомендации по лечению и окажут квалифицированную психологическую помощь.

    Легко купить

    Полис можно оформить за несколько минут, не выходя из дома. Удобный интерфейс позволит быстро и легко оформить и оплатить договор, который сразу же будет направлен на указанный адрес электронной почты.

    Условия страхования
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Как спрятать деньги от жены
Как спрятать деньги от жены

Бывают ситуации, когда нужно вложить сбережения так, чтобы на них никто не мог претендовать — ни жена/муж при разводе, ни государство. Есть ли такие места, выяснял Банки.ру.

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Интервью

​«Мы, конечно, не можем обязать банки следовать нашим стандартам»
​«Мы, конечно, не можем обязать банки следовать нашим стандартам»
Максим Чернин
председатель комитета Всероссийского союза страховщиков по страхованию от несчастных случаев и развитию страхования жизни

По каким стандартам будут продавать «жизнь» в России?

«В 20-е годы нужно полностью отпускать тариф по ОСАГО»
«В 20-е годы нужно полностью отпускать тариф по ОСАГО»
Игорь Юргенс
президент Всероссийского союза страховщиков, президент Российского союза автостраховщиков

В 2017 году началось реформирование ОСАГО, а страхование жизни впервые в истории собрало больше страховых премий, чем моторное. Надолго ли этот новый расклад? Что делать с тормозящей рынок «автогражданкой»? Станет ли страхование имущества новым драйвером рынка?

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Пресс-релизы

«Райффайзен Лайф» объявляет о запуске обновленной линейки накопительного страхования жизни в массовом и премиальном сегментах
«Райффайзен Лайф» объявляет о запуске обновленной линейки накопительного страхования жизни в массовом и премиальном сегментах

При разработке новых продуктов и сервисов особую ценность для «Райффайзен Лайф» имеет мнение клиентов. Поэтому новая линейка продуктов накопительного страхования жизни создана на основании результатов проведенных исследований.

Все пресс-релизы

Последние отзывы о страховании здоровья

Не возвращают страховку
Оценка: 4 Проверяется Оценка по выплатам: 1
27.07.2019 я оформила кредит в "хоум кредит" банке. Сотрудница банка сказала что мне откажут в кредите если не оформлю страховку. Мне пришлось согласится и к тому же я слышала то... Весь отзыв
Страховой случай
Оценка: 5 Проверяется
Брал кредит в банке Русский Стандарт и с ним страховку. Получилось так, что на исходе срока страхования 1год, сломал ногу. Компания Русский Стандарт Страхование исполнила свои... Весь отзыв
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Мнения
И накопить, и защититься: возможно ли «бесплатное» страхование?
И накопить, и защититься: возможно ли «бесплатное» страхование? Владимир Черников
генеральный директор страховой компании «Ингосстрах-Жизнь»

Одним из драйверов страхового рынка в ближайшем будущем могут стать комбинированные продукты на основе долгосрочного накопительного страхования жизни.

Что будет с ИСЖ?
Что будет с ИСЖ? Дмитрий Нуриахметов
руководитель управления инвестиций компании «Росгосстрах Жизнь»

Последние новости по теме инвестиционного страхования жизни показывают, что интерес инвесторов к продукту несколько ослаб. Но вряд ли это надолго.

​Самые удачные и неудачные стратегии ИСЖ 2018 года
​Самые удачные и неудачные стратегии ИСЖ 2018 года Дмитрий Нуриахметов
руководитель управления инвестиций компании «Росгосстрах Жизнь»

Что произошло в различных классах активов в минувшем году и как конъюнктура рынков отразилась на инвесторах — прямых и участниках инвестиционного страхования жизни.

Все мнения
Видео
Потенциал роста рынка ИСЖ очень велик!
Первые Лица
Потенциал роста рынка ИСЖ очень велик!
Антон Чернявский
член правления, вице-президент по работе с партнерами страховой компании «Ренессанс Жизнь»
  • Во что сейчас вложиться, кроме депозитов?
  • Какой эксклюзивный продукт предлагает «Ренессанс Жизнь» своим клиентам?
  • Каковы гарантии сохранения капитала при инвестировании?

На вопросы Инны Лунёвой отвечает герой программы «Первые лица».

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Онкострахование и страхование от критических заболеваний

Онкострахование – страхование жизни, предполагающее выплату или организацию лечения в случае диагностирования у застрахованного онкологического заболевания. Ряд страховщиков расширяют страховое покрытие по полису другими критическими заболеваниями, которые характеризуются сложностью и дороговизной лечения.
Страховая культура осуществления онкострахования в России пока не сложилась. Подходы к договору существенно различаются у разных страховщиков. Одни предполагают фиксированную выплату при диагностировании заболевания, другие – организацию и оплату лечения в России или за границей, третьи – денежную выплату и помощь в выборе медицинского учреждения и проверке диагноза. Существенно различается и стоимость программ. Оформление полиса онкострахования на нашем сайте займет у вас всего несколько минут. Оформите полис онлайн и получите его на e-mail или заполните заявку, и сотрудник страховой компании свяжется с Вами для уточнения дальнейшего порядка действий.
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