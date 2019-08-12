Онкострахование и страхование от критических заболеваний

Онкострахование – страхование жизни, предполагающее выплату или организацию лечения в случае диагностирования у застрахованного онкологического заболевания. Ряд страховщиков расширяют страховое покрытие по полису другими критическими заболеваниями, которые характеризуются сложностью и дороговизной лечения.

Страховая культура осуществления онкострахования в России пока не сложилась. Подходы к договору существенно различаются у разных страховщиков. Одни предполагают фиксированную выплату при диагностировании заболевания, другие – организацию и оплату лечения в России или за границей, третьи – денежную выплату и помощь в выборе медицинского учреждения и проверке диагноза. Существенно различается и стоимость программ. Оформление полиса онкострахования на нашем сайте займет у вас всего несколько минут. Оформите полис онлайн и получите его на e-mail или заполните заявку, и сотрудник страховой компании свяжется с Вами для уточнения дальнейшего порядка действий.