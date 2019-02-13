S7 World
- стоимость обслуживания от 0 до 2 280 ₽
- бонусная программа
- Mastercard World
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- для путешествий
- благотворительность
программа лояльности S7 Priority: начисление миль за покупки по карте, которые в дальнейшем можно обменивать на премиальные полеты рейсами S7 Airlines или альянса Oneworld, на повышение класса обслуживания, также мили можно подарить другу или пожертвовать на благотворительность;
мили начисляются за каждые потраченные 60 руб.:
- 3 мили за покупки на S7.ru;
- 1,5 / 1,25 мили за прочие покупки при остатке на счете карты от / до 150 000 руб.;
- до 18 миль за покупки по специальным предложениям партнеров банка
при обороте от 800 000 руб. в течение квартала держателю карты присваивается статус участника программы Silver и класс обслуживания повышается до "бизнес" (1 бесплатное повышение класса в течение года)
по 190 руб. в месяц, плата не взимается при наличии кредита наличными / любого кредита, выданного на данный карточный счет, или при неснижаемом остатке не менее 150 000 руб. за расчетный период
0% / 2%, мин. 90 руб. от суммы, превышающей 150 000 руб. в месяц
не предусмотрено
- 0% при снятии от 3 000 руб.;
- 90 руб. при снятии до 3 000 руб., но не более 150 000 руб. в месяц;
- 2%, мин. 90 руб. от суммы, превышающей 150 000 руб. в месяц
- 0% при снятии от 3 000 руб.;
- 90 руб. при снятии до 3 000 руб., но не более 150 000 руб. в месяц;
- 2%, мин. 90 руб. от суммы, превышающей 150 000 руб. в месяц
- СМС-информирование - 59 руб. в месяц;
- закрытые распродажи авиабилетов 2 раза в год;
- по данному тарифу возможно оформление "Карты горнолыжника" до 31 марта 2019 года
- не требуется
- не требуется
- возможно бесплатное обслуживание карты;
- отсутствие комиссии за снятие свыше 3 000 руб. в любых банкоматах;
- бонусная программа
- бесплатная доставка карты курьером или почтой по всей России
- российский рубль
- Адрес
- 123060, г. Москва, 1-й Волоколамский пр-д, д. 10, стр. 1
- Сайт
- www.tinkoff.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 555-77-78 — горячая линия по кредитным картам8 800 555-22-77 — горячая линия по вкладам и счетам