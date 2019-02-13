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S7 World

MasterCard World «S7» — Тинькофф Банк
еще 1 карта
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 2 280 ₽
  • бонусная программа
  • MasterCard World «S7» — Тинькофф Банк
  • Mastercard World «Карта горнолыжника» — Тинькофф Банк
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard World
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
Бонусы
  • для путешествий
  • благотворительность

программа лояльности S7 Priority: начисление миль за покупки по карте, которые в дальнейшем можно обменивать на премиальные полеты рейсами S7 Airlines или альянса Oneworld, на повышение класса обслуживания, также мили можно подарить другу или пожертвовать на благотворительность;

мили начисляются за каждые потраченные 60 руб.:

  • 3 мили за покупки на S7.ru;
  • 1,5 / 1,25 мили за прочие покупки при остатке на счете карты от / до 150 000 руб.;
  • до 18 миль за покупки по специальным предложениям партнеров банка

при обороте от 800 000 руб. в течение квартала держателю карты присваивается статус участника программы Silver и класс обслуживания повышается до "бизнес" (1 бесплатное повышение класса в течение года)

Выпуск и обслуживание
0 - 2 280 ₽

по 190 руб. в месяц, плата не взимается при наличии кредита наличными / любого кредита, выданного на данный карточный счет, или при неснижаемом остатке не менее 150 000 руб. за расчетный период

Снятие наличных в банкоматах банка

0% / 2%, мин. 90 руб. от суммы, превышающей 150 000 руб. в месяц

Снятие наличных в ПВН банка

не предусмотрено

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0% при снятии от 3 000 руб.;
  • 90 руб. при снятии до 3 000 руб., но не более 150 000 руб. в месяц;
  • 2%, мин. 90 руб. от суммы, превышающей 150 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 0% при снятии от 3 000 руб.;
  • 90 руб. при снятии до 3 000 руб., но не более 150 000 руб. в месяц;
  • 2%, мин. 90 руб. от суммы, превышающей 150 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 59 руб. в месяц;
  • закрытые распродажи авиабилетов 2 раза в год;
  • по данному тарифу возможно оформление "Карты горнолыжника" до 31 марта 2019 года
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • возможно бесплатное обслуживание карты;
  • отсутствие комиссии за снятие свыше 3 000 руб. в любых банкоматах;
  • бонусная программа
Особые ограничения
  • бесплатная доставка карты курьером или почтой по всей России
Дата актуализации
13.02.2019 12:41
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «S7 World» в 1 городе России
207 107
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Справочная информация
АО «Тинькофф Банк»
Адрес
123060, г. Москва, 1-й Волоколамский пр-д, д. 10, стр. 1
Сайт
www.tinkoff.ru
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Телефоны
8 800 555-77-78 — горячая линия по кредитным картам
8 800 555-22-77 — горячая линия по вкладам и счетам