Оценка: Не засчитана
Кредитные карты Локо-Банкизменить банк
2 кредитные карты
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|28,2%
|до 100 000
|до 45 дней
|не требуется
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о кредитных картах Локо-Банка
Оценка: 5 Проверяется
Не знаю почему, так ругаются этот банк, я обратился в банк для получения автокредита. За 30 мину получилось оформить авто кредит. условия кредитовая меня полностью устроили... Весь отзыв
Оценка: 5
Хотелось бы оставить свой отзыв о работе подразделения КБ Локо банк в г. Самара. Пользуюсь кредитными продуктами как физлицо полтора года. Помимо приятных ставок по кредитам и по... Весь отзыв
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