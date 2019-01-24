2 кредитные карты

Classic / Standard Visa Classic , Mastercard Standard Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода российский рубль 28,2% до 100 000 до 45 дней не требуется Gold Visa Gold , Mastercard Gold Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода российский рубль 28,2% до 100 000 до 45 дней не требуется

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.