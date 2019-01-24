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Кредитные карты Локо-Банк

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2 кредитные карты

Visa Classic — Локо-Банк
Classic / Standard
Visa Classic , Mastercard Standard
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 28,2% до 100 000 до 45 дней не требуется
Visa Gold — Локо-Банк
Gold
Visa Gold , Mastercard Gold
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 28,2% до 100 000 до 45 дней не требуется
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о кредитных картах Локо-Банка

Оценка: 5 Не засчитана
На днях обращалась в новое отделение на Войковской. Раньше не пользовалась банковскими услугами, кроме дебетовой карты, выбрала этот банк по рекомендации подруги, которая давно... Весь отзыв
Все отзывы
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