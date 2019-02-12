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Кредитные карты Кредит Европа Банк

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7 кредитных карт

Mastercard World «Card Credit Plus» — Кредит Европа Банк
Card Credit Plus
Mastercard World
2 137 заявок за 30 дней
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 25% до 600 000 до 55 дней не требуется
Visa Classic — Кредит Европа Банк
Card Credit Classic
Visa Classic , Mastercard Standard
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 29% до 500 000 до 50 дней не требуется
Visa Gold — Кредит Европа Банк
Card Credit Gold
Visa Gold , Mastercard Gold
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 28% до 1 000 000 до 50 дней не требуется
Visa Gold — Кредит Европа Банк
Card Credit Gold с ежемесячной комиссией за обслуживание
Visa Gold , Mastercard Gold
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 28% до 1 000 000 до 50 дней не требуется
Visa Electron «Ikea Family» — Кредит Европа Банк
Ikea Family
Visa Electron Unembossed
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 28,5% до 500 000 до 50 дней не требуется
MasterCard World «MEGACARD» — Кредит Европа Банк
Megacard
Mastercard Standard
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 27% до 500 000 до 50 дней не требуется
Visa Classic «Ашан» — Кредит Европа Банк
Ашан
Visa Classic
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 28% до 500 000 до 50 дней не требуется
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о кредитных картах Кредит Европа Банка

Оценка: 5 Проверяется
Обратилась в офис банка 11июля 2018 г нужна была кредитная карта на мелкие расходы. Очень понравилось обслуживание, приветливый и доброжелательный менеджер быстро подобрал нужный... Весь отзыв
Оценка: 5 Проверяется
Хотела выразить глубочайшую благодарность девушкам, работающим в отделении Кредит Европа Банк г. Сергиев Посад.
Обратилась в отделение по вопросу экстренного закрытия кредита... Весь отзыв
Оценка: 5 Проверяется
В конце прошлого года я оформила в вашем банке кредитную карту, предстояли предновогодние растраты. Любезная сотрудница Екатерина в отделении в районе Новокосино не только подробно... Весь отзыв
Все отзывы
89 831

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