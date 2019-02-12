Оценка: Проверяется
Кредитные карты Кредит Европа Банкизменить банк
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2 137 заявок за 30 дней
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 25%
|до 600 000
|до 55 дней
|не требуется
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 29%
|до 500 000
|до 50 дней
|не требуется
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 28%
|до 1 000 000
|до 50 дней
|не требуется
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 28%
|до 1 000 000
|до 50 дней
|не требуется
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|28,5%
|до 500 000
|до 50 дней
|не требуется
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|27%
|до 500 000
|до 50 дней
|не требуется
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о кредитных картах Кредит Европа Банка
Оценка: 5 Проверяется
Хотела выразить глубочайшую благодарность девушкам, работающим в отделении Кредит Европа Банк г. Сергиев Посад.
Обратилась в отделение по вопросу экстренного закрытия кредита... Весь отзыв
Обратилась в отделение по вопросу экстренного закрытия кредита... Весь отзыв
Оценка: 5 Проверяется
В конце прошлого года я оформила в вашем банке кредитную карту, предстояли предновогодние растраты. Любезная сотрудница Екатерина в отделении в районе Новокосино не только подробно... Весь отзыв
89 831
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