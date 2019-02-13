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S7 Black Edition
MasterCard World Black Edition «S7» — Тинькофф Банкеще 1 карта
Основные характеристики
- ставка от 12% годовых
- кредитный лимит до 1 500 000 ₽
- льготный период до 55 дней
- годовое обслуживание 7 990 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard World Black Edition
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- Google Pay / Apple Pay
Бонусы
- Для путешествий
- Благотворительность
программа лояльности S7 Priority: за использование карты держателю начисляются мили, которые в дальнейшем можно обменивать на премиальные полеты рейсами S7 Airlines или альянса oneworld, на повышение класса обслуживания, подарить мили другу или направить в благотворительные фонды:
- 4 мили за каждые 60 руб. за покупки на S7.ru;
- 2 мили за каждые 60 руб. за любые другие безналичные покупки;
- до 18 миль за покупки за каждые 60 руб. покупки в виде целого числа миль по спецпредложениям от партнеров банка;
- 20 000 миль в подарок при совершении покупок на сумму более 600 000 ₽ за первые 3 месяца (однократное начисление);
- при обороте от 800 000 руб. в течение квартала держатель кредитной карты получает статус Silver участника программы лояльности S7 Priority и бесплатное повышение класса обслуживания до бизнес (2 бесплатных повышения класса в течение года)
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
7 990 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
- 390 руб. при снятии до 100 000 руб. в месяц;
- 390 руб. + 2% от суммы, превышающей 100 000 руб. при снятии свыше 100 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН банка
не предусмотрено
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 390 руб. при снятии до 100 000 руб. в месяц;
- 390 руб. + 2% от суммы, превышающей 100 000 руб. при снятии свыше 100 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН других банков
- 390 руб. при снятии до 100 000 руб. в месяц;
- 390 руб. + 2% от суммы, превышающей 100 000 руб. при снятии свыше 100 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- пени при возникновении просроченной задолженности - 19% годовых;
- плата за неразрешенный овердрафт - 390 руб.;
- штраф за пропуск минимального платежа - 590 руб. (не применяется при сумме задолженности меньше или равной 150 руб.);
- перевыпуск карты по любой причине - бесплатно;
- выпуск / перевыпуск дополнительной карты - бесплатно;
- медицинская страховка для путешественников, консьерж-сервис, приоритетное обслуживание - бесплатно;
- закрытые распродажи авиабилетов 2 раза в год;
- по данному тарифу возможно оформление "Карты горнолыжника" до 31 марта 2019 года
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
до 1 500 000 ₽
Льготный период
до 55 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 12% до 39,9%
12-28,9% годовых по операциям покупок; 25,9-39,9% годовых по операциям снятия наличных и других; рассрочка на 4 мес. на покупку авиа- и ж/ д-билетов на сайте OZON.travel (в рамках акции до февраля 2019 г.)
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
8% от суммы задолженности
8% от суммы задолженности
мин. 600 руб. (сумма минимального платежа увеличивается до суммы, кратной 100 руб.)
Требования и документы
Возраст
от 18 до 70 лет
Подтверждение дохода
- не требуется
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- крупная сумма кредитного лимита;
- бесплатные СМС-информирование и консьерж-сервис;
- льготные требования к возрасту и регистрации заемщика;
- бонусная программа
Минусы
- льготный период не распространяется на операции по снятию наличных денежных средств;
- крупный штраф за пропуск платежа
Особые ограничения
- доставка карты курьером
Дата актуализации
13.02.2019 14:50
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «S7 Black Edition» в 1 городе России
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Справочная информация
АО «Тинькофф Банк»
- Адрес
- 123060, г. Москва, 1-й Волоколамский пр-д, д. 10, стр. 1
- Сайт
- www.tinkoff.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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