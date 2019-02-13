Проценты за кредит

12-28,9% годовых по операциям покупок; 25,9-39,9% годовых по операциям снятия наличных и других; рассрочка на 4 мес. на покупку авиа- и ж/ д-билетов на сайте OZON.travel (в рамках акции до февраля 2019 г.)

от 12% до 39,9%