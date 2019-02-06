Ипотека в банке Тинькофф Банкизменить банк
Процентные ставки и условия по кредитному продукту
5 ипотечных кредитов
2 695 заявок за 30 дней Оставить заявку
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Мин. первоначальный взнос
|Особенности
|от 9,25%
|до 100 000 000 ₽
|25 лет
|15%
|
1 545 заявок за 30 дней Оставить заявку
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Мин. первоначальный взнос
|Особенности
|от 6%
|до 100 000 000 ₽
|25 лет
|15%
|
903 заявки за 30 дней Оставить заявку
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Мин. первоначальный взнос
|Особенности
|от 9,7%
|до 100 000 000 ₽
|25 лет
|-
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185 заявок за 30 дней Оставить заявку
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Мин. первоначальный взнос
|Особенности
|от 9,25%
|до 100 000 000 ₽
|25 лет
|15%
|
160 заявок за 30 дней Оставить заявку
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Мин. первоначальный взнос
|Особенности
|от 10,75%
|до 100 000 000 ₽
|25 лет
|40%
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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.