Вход

Ипотека в банке Тинькофф Банк

изменить банк

Процентные ставки и условия по кредитному продукту

5 ипотечных кредитов
2 695 заявок за 30 дней Оставить заявку
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
от 9,25% до 100 000 000 ₽ 25 лет 15%
1 545 заявок за 30 дней Оставить заявку
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
от 6% до 100 000 000 ₽ 25 лет 15%
903 заявки за 30 дней Оставить заявку
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
от 9,7% до 100 000 000 ₽ 25 лет -
185 заявок за 30 дней Оставить заявку
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
от 9,25% до 100 000 000 ₽ 25 лет 15%
160 заявок за 30 дней Оставить заявку
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
от 10,75% до 100 000 000 ₽ 25 лет 40%
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы об ипотечных кредитах Тинькофф Банка

Оценка: 5 Проверяется
Приобретали квартиру в ипотеку, за помощью обратились в Тинькоф Банк. Сделку помогал вести Ибрагимов Ильнур. Совместной работой остались очень довольны: вовлеченный, грамотный... Весь отзыв
Оценка: 5 Не засчитана
Добрый вечер. Как человек, который имеет очень близкое понимание о том, что такое работать С! банком и В! банке, я рад что в большей степени имею дело именно с Тинькофф. Вполне... Весь отзыв
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, выражаем свою благодарность Карповой Ксении Игоревне ! Прекрасный работник ! Замечательный человек , понимающий , добрый , отзывчивый ! Ответит на все вопросы не... Весь отзыв
Все отзывы
170 844

Похожие продукты других банков: Новокиб, Эксперт Банк, Кемсоцинбанк.

Ипотека в Тинькофф в 2018 г

Ипотека в Тинькофф Банке не предоставляет, но предлагает оформить его в режиме онлайн в других финансовых институтах. Являясь посредником между клиентом и кредитором, банк курирует заемщика с момента подачи заявления до заключения сделки по приобретению жилья. Для этих целей создана собственная платформа по привлечению данных клиентов для банков-партнеров. Банк предлагает качественные услуги для обеих сторон и снижает процентную ставку за счет оптимизации расходов по поиску заемщиков и работе с ними, зарабатывает на партнерах и договаривается с ними о скидках. В итоге процентная ставка оказывается ниже, чем при прямом обращении в кредитную организацию. Список банков-партнеров и их предложения представлены на официальном сайте банка.


Преимущества Тинькофф Банка


1. Выгода. Если для покупки жилья вы обратитесь за жилищным займом в банк, то это выгоднее, чем напрямую оформить его в банке-партнере, предоставляющем кредит, так как процентная ставка будет снижена.

2. Экономия времени. Вам не нужно исследовать предложения на рынке, посещать кредитные организации, тратить время на очереди и ожидания. Банк все сделает за вас, причем эти услуги бесплатны. Вы отправляете только онлайн-заявление и копии документов.

3. Качественный сервис. Менеджеры будут вести все ваши дела с оценщиком, страховщиком и банком-кредитором до подписания договора.


Условия оформления


Для получения кредита для покупки жилья нужно заполнить онлайн-заявку на официальном сайте, а также указать параметры ссуды (срок, размер первоначального взноса, и другие), после чего будет определен список необходимых документов. Обычно это копии или фотографии паспорта, трудовой книжки и справки о доходах. После одобрения заявки несколькими финансовыми организациями клиент выберет банк с подходящими условиями оформления кредита. После этого клиенту назначат персонального менеджера. Кредитный договор необходимо оформить непосредственно в выбранном банке. Отзывы об услуге можно посмотреть на официальном сайте финансовой организации.

Ипотечные кредиты в городах

По банкам

По виду

Показать еще