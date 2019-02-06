Ипотека в Тинькофф Банке не предоставляет, но предлагает оформить его в режиме онлайн в других финансовых институтах. Являясь посредником между клиентом и кредитором, банк курирует заемщика с момента подачи заявления до заключения сделки по приобретению жилья. Для этих целей создана собственная платформа по привлечению данных клиентов для банков-партнеров. Банк предлагает качественные услуги для обеих сторон и снижает процентную ставку за счет оптимизации расходов по поиску заемщиков и работе с ними, зарабатывает на партнерах и договаривается с ними о скидках. В итоге процентная ставка оказывается ниже, чем при прямом обращении в кредитную организацию. Список банков-партнеров и их предложения представлены на официальном сайте банка.







Преимущества Тинькофф Банка







1. Выгода. Если для покупки жилья вы обратитесь за жилищным займом в банк, то это выгоднее, чем напрямую оформить его в банке-партнере, предоставляющем кредит, так как процентная ставка будет снижена.



2. Экономия времени. Вам не нужно исследовать предложения на рынке, посещать кредитные организации, тратить время на очереди и ожидания. Банк все сделает за вас, причем эти услуги бесплатны. Вы отправляете только онлайн-заявление и копии документов.



3. Качественный сервис. Менеджеры будут вести все ваши дела с оценщиком, страховщиком и банком-кредитором до подписания договора.







Условия оформления







Для получения кредита для покупки жилья нужно заполнить онлайн-заявку на официальном сайте, а также указать параметры ссуды (срок, размер первоначального взноса, и другие), после чего будет определен список необходимых документов. Обычно это копии или фотографии паспорта, трудовой книжки и справки о доходах. После одобрения заявки несколькими финансовыми организациями клиент выберет банк с подходящими условиями оформления кредита. После этого клиенту назначат персонального менеджера. Кредитный договор необходимо оформить непосредственно в выбранном банке. Отзывы об услуге можно посмотреть на официальном сайте финансовой организации.