Дебетовые карты для пенсионеров

Найдено 12 дебетовых карт
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Мир Премиальная
до 9% 0 - 2 988 до 4%
  • для путешествий
  • другое
  • заправки
Мир Классическая
до 6% 0 5% нет
Мир Классическая
3,75% 0 0,5% нет
Мир
до 5% 0 есть
  • другое
  • благотворительность
  • для путешествий
  • сотовые операторы
Мир
3,5% 0 есть
  • другое
Мир
до 4% 0 3% нет
Мир Классическая
до 4% 0 3% нет
Мир
до 5% 0 1% нет
Мир Классическая
Мир-UnionPay
до 6% 0 5% нет
Мир
до 6% 0 5% нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

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Citi Priority
Ситибанк
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Opencard
Банк «ФК Открытие»
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Отзывы

Сотрудник КЦ Татьяна Распопова
Оценка: 5 Проверяется
Удобная карта, привязанная к счету вклада, была утеряна и достаточно быстро восстановлена без возможности совершать оплату по ссылке. Проблема не решалась в течение месяца... Весь отзыв
Оперативно решен вопрос по компенсации
Оценка: 4 Проверяется
Спасибо за оперативное решение моего вопроса. Позвонил Никита и все грамотно объяснил.
оценка 4 поскольку другие вопросы остаются открытыми, о которых я оставил отзыв ниже... Весь отзыв
Помогли оперативно решить вопрос!
Оценка: 5 Проверяется
Доброго дня! Хочу оставить благодарность сотрудникам Тинькофф банка! 30.09.2019 выполнила перевод средств, в реквизитах случайно указала свои ФИ, вместо ФИО получателя. 1.10.2019... Весь отзыв
Все отзывы

Банковские карты для пенсионеров

Многие банковские организации выпускают для пенсионеров дебетовые карты с облегченными условиями, которые обеспечивают комфортное сбережение денег, открывают для них удобство безналичных платежей и регулярное перечисление пенсионных выплат. Чтобы они приходили подобным образом, необходимо обратиться в ПФР по месту жительства и заполнить соответствующее заявление. И уже в следующем месяце пенсия будет начислена новым способом. Выплаты на «пластик» — это отличный способ получать средства в день перечисления, никого не ждать и не стоять в очередях. Главное — за это нет никаких комиссий.

Пенсионная дебетовая карта — более удобный сегодня инструмент, если сравнивать с наличными. Для ее держателей периодически устраиваются различные бонусные программы, а на остаток могут начисляться проценты. Если возникает потребность в наличных, их всегда можно снять с помощью банкомата.

Особенности

У большей части банковских учреждений условия мало чем отличаются. Наиболее выгодные варианты — дебетовые карты для пенсионеров, предусматривающие начисление на остаток, а также дающие возможность по минимуму тратиться на обслуживание и иметь способ без труда снять наличные. Отличной опцией будет кешбэк за платежные операции. Карточка может быть выпущена исключительно в национальной системе МИР. Переводить пенсию на пластик VISA или MasterCard больше не разрешается.

Дополнительные опции

Во многих случаях гражданам предоставляется кэшбэк за платежи в аптеках, но есть и альтернатива:

  • возврат доли потраченного в популярных направлениях вроде «Авто», «АЗС или «Общественный транспорт»;
  • вознаграждение за любые покупки;
  • выбирать продукты, где разрешается ежемесячно самостоятельно определять категорию с повышенным кешбэком на уровне 10–15 и более процентов.

Кроме того, карточки МИР могут приносить доход до 20%, если сотрудничать с партнерами платежной системы. Чтобы поучаствовать в программе, следует в ней зарегистрироваться.

Преимущества

Если человек выбирает использование карточного счета, перед ним открываются следующие плюсы:

  • банковская пенсионная карта — это инструмент для оплат практически в любых торговых точках;
  • бесплатное или минимальное по цене обслуживание;
  • безопасность и защита от кражи или утери денежных средств;
  • возможность сэкономить на возврате израсходованных денег;
  • получение дополнительного дохода. «Дебетовки» позволяют получать начисления на остаток на счете и т.д.

Подавляющее число банков предлагает специализированные карты для пенсионеров. Такое разнообразие усложняет выбор, но в то же время позволяет пенсионеру найти лучшее именно для него предложение. На конечное решение влияет то, как именно будет использоваться карточный счет: для регулярных оплат товара, для сбережений, для оплаты жилищно-коммунальных услуг и т.п.

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