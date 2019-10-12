Многие банковские организации выпускают для пенсионеров дебетовые карты с облегченными условиями, которые обеспечивают комфортное сбережение денег, открывают для них удобство безналичных платежей и регулярное перечисление пенсионных выплат. Чтобы они приходили подобным образом, необходимо обратиться в ПФР по месту жительства и заполнить соответствующее заявление. И уже в следующем месяце пенсия будет начислена новым способом. Выплаты на «пластик» — это отличный способ получать средства в день перечисления, никого не ждать и не стоять в очередях. Главное — за это нет никаких комиссий.

Пенсионная дебетовая карта — более удобный сегодня инструмент, если сравнивать с наличными. Для ее держателей периодически устраиваются различные бонусные программы, а на остаток могут начисляться проценты. Если возникает потребность в наличных, их всегда можно снять с помощью банкомата.

Особенности

У большей части банковских учреждений условия мало чем отличаются. Наиболее выгодные варианты — дебетовые карты для пенсионеров, предусматривающие начисление на остаток, а также дающие возможность по минимуму тратиться на обслуживание и иметь способ без труда снять наличные. Отличной опцией будет кешбэк за платежные операции. Карточка может быть выпущена исключительно в национальной системе МИР. Переводить пенсию на пластик VISA или MasterCard больше не разрешается.

Дополнительные опции

Во многих случаях гражданам предоставляется кэшбэк за платежи в аптеках, но есть и альтернатива:

возврат доли потраченного в популярных направлениях вроде «Авто», «АЗС или «Общественный транспорт»;

вознаграждение за любые покупки;

выбирать продукты, где разрешается ежемесячно самостоятельно определять категорию с повышенным кешбэком на уровне 10–15 и более процентов.

Кроме того, карточки МИР могут приносить доход до 20%, если сотрудничать с партнерами платежной системы. Чтобы поучаствовать в программе, следует в ней зарегистрироваться.

Преимущества

Если человек выбирает использование карточного счета, перед ним открываются следующие плюсы:

банковская пенсионная карта — это инструмент для оплат практически в любых торговых точках;

бесплатное или минимальное по цене обслуживание;

безопасность и защита от кражи или утери денежных средств;

возможность сэкономить на возврате израсходованных денег;

получение дополнительного дохода. «Дебетовки» позволяют получать начисления на остаток на счете и т.д.

Подавляющее число банков предлагает специализированные карты для пенсионеров. Такое разнообразие усложняет выбор, но в то же время позволяет пенсионеру найти лучшее именно для него предложение. На конечное решение влияет то, как именно будет использоваться карточный счет: для регулярных оплат товара, для сбережений, для оплаты жилищно-коммунальных услуг и т.п.