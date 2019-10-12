|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
|до 9%
|0 - 2 988
|до 4%
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|до 6%
|0
|5%
|нет
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|3,75%
|0
|0,5%
|нет
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|до 5%
|0
|есть
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|3,5%
|0
|есть
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|до 4%
|0
|3%
|нет
|
|до 4%
|0
|3%
|нет
|
|до 5%
|0
|1%
|нет
|
|до 6%
|0
|5%
|нет
|до 6%
|0
|5%
|нет
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* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
Многие банковские организации выпускают для пенсионеров дебетовые карты с облегченными условиями, которые обеспечивают комфортное сбережение денег, открывают для них удобство безналичных платежей и регулярное перечисление пенсионных выплат. Чтобы они приходили подобным образом, необходимо обратиться в ПФР по месту жительства и заполнить соответствующее заявление. И уже в следующем месяце пенсия будет начислена новым способом. Выплаты на «пластик» — это отличный способ получать средства в день перечисления, никого не ждать и не стоять в очередях. Главное — за это нет никаких комиссий.
Пенсионная дебетовая карта — более удобный сегодня инструмент, если сравнивать с наличными. Для ее держателей периодически устраиваются различные бонусные программы, а на остаток могут начисляться проценты. Если возникает потребность в наличных, их всегда можно снять с помощью банкомата.
У большей части банковских учреждений условия мало чем отличаются. Наиболее выгодные варианты — дебетовые карты для пенсионеров, предусматривающие начисление на остаток, а также дающие возможность по минимуму тратиться на обслуживание и иметь способ без труда снять наличные. Отличной опцией будет кешбэк за платежные операции. Карточка может быть выпущена исключительно в национальной системе МИР. Переводить пенсию на пластик VISA или MasterCard больше не разрешается.
Во многих случаях гражданам предоставляется кэшбэк за платежи в аптеках, но есть и альтернатива:
Кроме того, карточки МИР могут приносить доход до 20%, если сотрудничать с партнерами платежной системы. Чтобы поучаствовать в программе, следует в ней зарегистрироваться.
Если человек выбирает использование карточного счета, перед ним открываются следующие плюсы:
Подавляющее число банков предлагает специализированные карты для пенсионеров. Такое разнообразие усложняет выбор, но в то же время позволяет пенсионеру найти лучшее именно для него предложение. На конечное решение влияет то, как именно будет использоваться карточный счет: для регулярных оплат товара, для сбережений, для оплаты жилищно-коммунальных услуг и т.п.