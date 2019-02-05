Обслуживание карты Тип карты Мир Технологические особенности бесконтактная оплата проезда (БОП)

технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (Бесконтакт) бесконтактная оплата проезда в метрополитене г. Санкт-Петербурга Cash Back 1% 1% от суммы покупок начисляется в категориях "Аптеки" и "Продовольственные магазины" Начисление процентов на остаток средств на счете 5% начисляется на сумму остатка до 25 000 руб., 1,5% - на сумму, превышающую 25 000 руб.; проценты начисляются при условии совершения хотя бы одной операции по оплате товаров или услуг от 1,5% до 5% Выпуск и обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% первые 2 операции в месяц

1%, мин. 300 руб.

0% в банкоматах банков-партнеров Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 300 руб.

0% в ПВН банков-партнеров Лимиты по операциям снятие наличных в банкоматах: до 100 000 руб. в день, 600 000 руб. в месяц Дополнительная информация конвертация - по курсу банка;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 35 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах банков-партнеров);

СМС-информирование - 30 руб. ежемесячно, начиная с 4-го месяца;

плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;

смена ПИН-кода - бесплатно Требования к держателю карты Возраст для мужчин: от 60 лет

для женщин: от 55 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатные выпуск и обслуживание карты;

наличие cash back;

начисление процентов на остаток на картсчете;

отсутствие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН партнеров;

наличие 2 бесплатных операций по снятию наличных в банкоматах сторонних банков; невысокая комиссия за СМС-информирование

Минусы крупная комиссия за снятие средств в устройствах других банков (фиксированная комиссия от 300 руб.) Особые ограничения предоставляется при предъявлении пенсионного удостоверения;

карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир" Дата актуализации 05.02.2019 12:26 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.