Банк «Санкт-Петербург», дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир
Пенсионная
Мир «Пенсионная» — Банк «Санкт-Петербург»
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- cash back 1%
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- бесконтактная оплата проезда (БОП)
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (Бесконтакт)
- бесконтактная оплата проезда в метрополитене г. Санкт-Петербурга
Cash Back
1%
- 1% от суммы покупок начисляется в категориях "Аптеки" и "Продовольственные магазины"
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 1,5% до 5%
5% начисляется на сумму остатка до 25 000 руб., 1,5% - на сумму, превышающую 25 000 руб.; проценты начисляются при условии совершения хотя бы одной операции по оплате товаров или услуг
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
- 0%
Снятие наличных в ПВН банка
- 0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% первые 2 операции в месяц
- 1%, мин. 300 руб.
- 0% в банкоматах банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 300 руб.
- 0% в ПВН банков-партнеров
Лимиты по операциям
снятие наличных в банкоматах: до 100 000 руб. в день, 600 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- конвертация - по курсу банка;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 35 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах банков-партнеров);
- СМС-информирование - 30 руб. ежемесячно, начиная с 4-го месяца;
- плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;
- смена ПИН-кода - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
для мужчин: от 60 лет
для женщин: от 55 лет
для женщин: от 55 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатные выпуск и обслуживание карты;
- наличие cash back;
- начисление процентов на остаток на картсчете;
- отсутствие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН партнеров;
- наличие 2 бесплатных операций по снятию наличных в банкоматах сторонних банков;
- невысокая комиссия за СМС-информирование
Минусы
- крупная комиссия за снятие средств в устройствах других банков (фиксированная комиссия от 300 руб.)
Особые ограничения
- предоставляется при предъявлении пенсионного удостоверения;
- карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир"
Дата актуализации
05.02.2019 12:26
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Пенсионная» в 7 городах России
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Справочная информация
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
- Адрес
- 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 64, лит. А
- Сайт
- www.bspb.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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8 800 222-50-50 — единая справочная служба