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3 кредитные карты

Visa Classic «Cash back» — Банк «Санкт-Петербург»
Visa Cash Back
Visa Classic
10 заявок за 30 дней
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 25% до 750 000 до 51 дня требуется
см. условия
MasterCard World «Яркая» — Банк «Санкт-Петербург»
Яркая
Mastercard World
4 заявки за 30 дней
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 25% до 750 000 до 51 дня требуется
см. условия
Кредитная UnionPay
UnionPay Classic
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 25% до 750 000 до 51 дня требуется
см. условия
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о кредитных картах Банка «Санкт-Петербург»

Оценка: 5 Проверяется
Второй день подряд получаю исключитльно позитивные эмоции от общения с сотрудниками банков. На этот раз в Банке СПб.
   Нужно было решить вопрос по аккредитиву и... Весь отзыв
Все отзывы
3 160

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