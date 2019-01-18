Оценка: Проверяется
3 кредитные карты
Visa Cash Back
Visa Classic
10 заявок за 30 дней
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|25%
|до 750 000
|до 51 дня
|
требуется
см. условия
Яркая
Mastercard World
4 заявки за 30 дней
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|25%
|до 750 000
|до 51 дня
|
требуется
см. условия
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|25%
|до 750 000
|до 51 дня
|
требуется
см. условия
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о кредитных картах Банка «Санкт-Петербург»
Оценка: 5 Не засчитана
Большое спасибо Банку Санкт-Петербург, который спас мне отпуск. С женой и ребенком поехали в Испанию, заранее забронировали квартиру в Салоу через AirBnB. По прилёту в... Весь отзыв
Оценка: 4
Приятно удивился работе менеджеров банка: понадобилась открыть долларовую карту, 03.08 пришёл в отделение на Кирочной. Видимо ошибся с временем визита, или просто пятница, но было... Весь отзыв
3 160
Похожие продукты других банков: Россия, СИАБ, Прайм Финанс.