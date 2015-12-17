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1 кредитная карта

Visa Classic — СДМ-Банк
Кредитная
Visa Classic , Mastercard Mass
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 22% до 1 000 000 до 50 дней справка 2-НДФЛ
доллар США от 22% индивидуально до 50 дней справка 2-НДФЛ
евро от 22% индивидуально до 50 дней справка 2-НДФЛ
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о кредитных картах СДМ-Банка

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