Оценка:
1 кредитная карта
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о кредитных картах СДМ-Банка
Оценка: 5 Не засчитана
У меня нет никаких проблем с банком, уже давно пользуюсь кредиткой, проценты небольшие по ней. Вот недавно открыл вклад Капитал под 9%, дочке на учебу начали копить, там как раз... Весь отзыв
1 344
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