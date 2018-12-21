Справка Banki.ru

Банк был учрежден в декабре 1991 года в Москве. В настоящее время действует в форме публичного акционерного общества. В октябре 2004 года кредитная организация вошла в систему страхования вкладов. В июле 2008 года крупнейший израильский банк Hapoalim договорился о покупке 78% акций СДМ-Банка за 111 млн долларов США, но сделка была заблокирована Центробанком Израиля. В мае 2011 года Европейский банк реконструкции и развития завершил сделку по приобретению 15% акций СДМ-Банка, инвестировав в его капитал 352 млн рублей.

На текущий момент основными бенефициарами банка являются председатель совета директоров Анатолий Ландсман (67,03%), ООО «Экспобанк» (15,00%), инвестфонд Firebird Avrora Fund (8,50%), супруги Евгений и Валентина Малиновские (в совокупности 3,35%), Кира Солнцева (0,12%), председатель правления, член совета директоров Максим Солнцев (0,04%), член совета директоров Анатолий Ридник (0,02%), Александр Телушкин (0,01%). Доля в 5,93% акций приходится на миноритариев.

Центральный офис банка расположен в Москве. Банк также располагает восемью филиалами (Красноярск, Воронеж, Пермь, Санкт-Петербург, Тверь, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Екатеринбург), 13 дополнительными офисами и 12 операционными кассами вне кассового узла в Москве и Московской области, одной оперкассой в Санкт-Петербурге и представительством в Лондоне. Банкоматная сеть насчитывает порядка 260 устройств, свыше 600 банкоматов «Плат-Форма» (с функцией внесения наличных), а также 3 200 POS-терминалов и кассовых решений. Клиенты также имеют возможность на льготных условиях воспользоваться услугами партнерских сетей банкоматов Альфа-Банка, ВТБ, Газпромбанка, Росбанка и Почта Банка. По последним доступным данным, списочная численность персонала — около 700 сотрудников.

В части кредитования основными клиентами банка являются корпоративные заемщики. Согласно пояснительной информации к отчетности на 1 октября 2017 года, корпоративный кредитный портфель был примерно поровну сформирован ссудами, предоставленными крупным клиентам, и ссудами малому и среднему бизнесу (МСБ). В целях развития кредитования предприятий МСБ банк уже длительное время активно сотрудничает с российскими и международными фининститутами, предлагающими целевые программы по финансированию МСБ. С 2009 года СДМ-Банк является партнером Программы финподдержки предприятий МСБ, реализуемой АО «МСП Банк» (ранее ОАО «РосБР»). В апреле 2017 года банк был аккредитован АО «Корпорация МСП», а в сентябре того же года включен Корпорацией в список уполномоченных банков в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. К приоритетным для кредитования отраслям банк относит торговлю и производство продуктов питания и товаров народного потребления, сферу услуг, а также арендный бизнес, при условии, что кредиты с запасом защищены залогом действующей недвижимости и арендными платежами. В розничном кредитовании, занимающим на балансе незначительную долю, преобладают ипотечные ссуды.

В отраслевой структуре обязательств корпоративных клиентов банка преобладают средства предприятий и организаций торговли, транспорта, промышленности, строительства и недвижимости.

В составе клиентской базы свыше 13 тыс. юридических и свыше 100 тыс. физических лиц (более 700 зарплатных проектов и 280 эквайринговых точек). В списке корпоративных клиентов банка в различные периоды времени были замечены инвестиционная компания «Доходные инвестиции», ЗАО «Татрис Телеком», ЗАО «Инфопроект», ООО «НБК-Строй», промышленная группа «Строммаш», ООО «АК «Гранат», ЗАО «Авиапак», ОАО «Воронежшина» и другие организации.

В целом корпоративным клиентам доступны следующие услуги: кредитные линии, размещение средств на депозиты, расчетно-кассовое обслуживание, факторинг, эквайринг, депозитарное обслуживание, инвестиционно-банковские услуги, аккредитивы, инкассация, форвардные сделки, зарплатные проекты, корпоративные и таможенные карты.

Физическим лицам предлагаются вклады, РКО, VIP-обслуживание, кредитование, системы «Интернет-Банк» и «Мобильный Банк», кредитные и дебетовые карты, аренда индивидуальных банковских сейфов, форвардные сделки, инвестиционные услуги, мгновенные переводы с карты на карту любых банков, пенсионные счета, обмен валюты.

За период с апреля 2017 года по апрель 2018 года объем нетто-активов кредитной организации незначительно увеличился (+2,0%), составив к отчетной дате 55,9 млрд рублей. За указанный период в пассивах банка наблюдался небольшой приток средств населения (+5,2%) и корпоративных клиентов (+9,6%), позволивший погасить более 80% межбанковской задолженности и почти 2/3 собственных векселей. В активах существенный рост продемонстрировал портфель выданных МБК (+48,2% за счет депозитов в ЦБ) при умеренном сокращении таких статей, как кредиты юрлицам, портфель ценных бумаг и высоколиквидные активы.

Пассивы банка отличаются высокой зависимостью от средств физических лиц: на 1 апреля 2018 года их доля в пассивах составляла 56,2% (годом ранее — 54,5%). Основу средств физлиц формируют долгосрочные депозиты населения со сроками погашения от одного года. Еще четверть пассивов — остатки на текущих счетах и депозиты коммерческих предприятий. Клиентская база банка большая, платежная динамика высокая, ежемесячные обороты по текущим счетам клиентов за последний год составляли в среднем 50—60 млрд рублей.

Совокупная доля привлеченных МБК и собственных векселей едва превышает 1%, а оставшаяся часть пассивов сформирована капиталом. До декабря 2017 года в состав капитала, рассчитанного по методике ЦБ, включались субординированные займы по остаточной стоимости 94,1 млн рублей на 1 декабря 2017 года. Займы были привлечены от банка-нерезидента «Апоалим» (Швейцария) со сроками погашения до декабря 2018 года, однако в декабре 2017 года по соглашению сторон и согласованию Банка России были досрочно погашены. Возврат займов не оказал давления на достаточность капитала, поддерживаемую с хорошим запасом (16% по нормативу Н1 на отчетную дату, что вдвое выше минимально допустимого значения).

В структуре активов на отчетную дату крупнейшую долю занимает портфель ценных бумаг — 36,1%, чуть меньшая доля в 31,3% за кредитным портфелем, на депозиты в ЦБ приходится 18,8%, высоколиквидные остатки (средства в кассе и на корсчете в ЦБ) занимают 8,3%, совокупная доля основных средств и прочих активов — чуть менее 5,5%.

За исследуемый период портфель ценных бумаг незначительно сократился, к отчетной дате он почти полностью был сформирован облигациями — в основном еврооблигациями и ОФЗ, и еще небольшая часть приходилась на рублевые облигации российских компаний. Вложения банка в облигации преимущественно носят инвестиционный характер. Бумаг, переданных в залог по сделкам РЕПО, на отчетную дату в портфеле не имелось, и в целом оборот по сделкам РЕПО за последние месяцы был незначительным, как и совокупный торговый оборот по портфелю.

Кредитный портфель за последний год продемонстрировал незначительную отрицательную динамику, на отчетную дату был на 91% сформирован ссудами юрлиц. Портфель преимущественно долгосрочный, с преобладанием кредитов со сроками погашения свыше одного года. Уровень просроченной задолженности стабильно минимальный — 1,3% на отчетную дату (1,5% годом ранее). Уровень резервирования по портфелю увеличился за год с 6,0% до 9,3%. Стоит отметить традиционно высокое покрытие кредитного портфеля залогом имущества (195% совокупного кредитного портфеля). Концентрация кредитного портфеля на крупных ссудах оценивается как низкая: на конец 2017 года у банка имелся лишь один заемщик, задолженность которого превышала отметку в 10% от капитала банка. На задолженность данного клиента приходилось 5,2% кредитного портфеля.

На рынке межбанковского кредитования в последнее время банк выступает нетто-кредитором, при этом с конца 2017 года основным инструментом по размещению ликвидности являются депозиты в ЦБ. Совокупные обороты за последний год составляли от 24 млрд до 118 млрд рублей, в том числе на депозитах в ЦБ банк с сентября 2017 года размещал от 9 млрд до 107 млрд рублей в месяц. Активность при проведении конверсионных операций невысокая, за последний год обороты не превышали 30 млрд рублей в месяц, а в среднем составляли 5—20 млрд рублей.

За 2017 год кредитная организация получила чистую прибыль в размере 1,1 млрд рублей по РСБУ (за 2016 год — 1,3 млрд рублей). За I квартал 2018 года прибыль банка составила 213,8 млн рублей.

Совет директоров: Анатолий Ландсман (председатель), Олег Баранов, Анатолий Ридник, Максим Солнцев, Александр Телушкин, Владимир Узун, Ян Хейг, Аллан Попофф.

Правление: Максим Солнцев (председатель), Ольга Злобина, Галина Замилацкая (главный бухгалтер), Надежда Базунова, Елена Ржавина, Сергей Козлов, Эдуард Лушин, Антон Воробьев, Елена Волкоедова, Олег Илюхин, Александр Голубев.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

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