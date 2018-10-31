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Дебетовые карты в СДМ-Банкеизменить банк
Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в СДМ-Банке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.
5 дебетовых карт
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 6%
|600 - 1 080
|есть
|нет
|доллар США
|нет
|9 - 16
|есть
|нет
|евро
|нет
|8 - 14
|есть
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 6%
|2 400 - 3 600
|есть
|нет
|доллар США
|нет
|36 - 55
|есть
|нет
|евро
|нет
|32 - 48
|есть
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 6%
|4 500 - 6 000
|есть
|нет
|доллар США
|нет
|68 - 91
|есть
|нет
|евро
|нет
|60 - 80
|есть
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 6%
|600 - 1 080
|есть
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 6%
|0
|нет
|нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о дебетовых картах СДМ-Банка
Оценка: 5 Не засчитана
Когда встал вопрос об открытии счета для своего ИП (оказываю услуги дефектолога) заметила, что рядом с офисом, в торговом центре Маркос-молл, есть отделение СДМ банка, решила туда... Весь отзыв
Оценка: 5 Не засчитана
У меня зарплата в СДМ, и когда встал вопрос об ипотеке, обратился конечно в этот банк, опять же учитывая скидку для зп клиентов. Не мог дозвониться сначала, потом заполнил анкету и... Весь отзыв
8 709
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