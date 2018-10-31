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Дебетовые карты в СДМ-Банке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в СДМ-Банке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

5 дебетовых карт

Visa Classic — СДМ-Банк
Дебетовая
Visa Classic , Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 6% 600 - 1 080 есть нет
доллар США нет 9 - 16 есть нет
евро нет 8 - 14 есть нет
Mastercard Gold — СДМ-Банк
Дебетовая Gold
Visa Gold , Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 6% 2 400 - 3 600 есть нет
доллар США нет 36 - 55 есть нет
евро нет 32 - 48 есть нет
MasterCard Platinum — СДМ-Банк
Дебетовая Platinum
Visa Platinum , Mastercard Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 6% 4 500 - 6 000 есть нет
доллар США нет 68 - 91 есть нет
евро нет 60 - 80 есть нет
Мир Классическая — СДМ-Банк
Мир Классическая Привилегия
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 6% 600 - 1 080 есть нет
Мир — СДМ-Банк
Пенсионная
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 6% 0 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о дебетовых картах СДМ-Банка

Оценка: 5 Не засчитана
Когда встал вопрос об открытии счета для своего ИП (оказываю услуги дефектолога) заметила, что рядом с офисом, в торговом центре Маркос-молл, есть отделение СДМ банка, решила туда... Весь отзыв
Оценка: 5 Не засчитана
У меня зарплата в СДМ, и когда встал вопрос об ипотеке, обратился конечно в этот банк, опять же учитывая скидку для зп клиентов. Не мог дозвониться сначала, потом заполнил анкету и... Весь отзыв
Все отзывы
8 709

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