подключение опции на выбор (можно менять каждый месяц):

опция Коллекция - начисление бонусов за покупки, которые в дальнейшем можно обменять (1 бонус=1 руб.) на вознаграждения (товары, услуги, сертификаты) у партнеров программы (каталог на сайте bonus.vtb.ru) или для оплаты услуг банка (комиссия за годовое обслуживание и СМС-информирование): * до 11% бонусами за покупки у партнеров; * 1% при сумме покупок 5 000-14 999 руб.; * 2% - 15 000-74 999 руб.; * 4% - от 75 000 руб.; * 5% - от 150 000 руб.

опция Путешествия - начисление миль за покупки, которые в дальнейшем можно обменять (1 миля=1 руб.) на авиа- и ж/д билеты, бронирование номеров отелей и аренду авто на сайте travel.vtb.ru; * 1% при сумме покупок 5 000-14 999 руб.; * 2% - 15 000-74 999 руб.; * 4% - от 75 000 руб.; * 6% - при сумме покупок по карте от 150 000 руб. при бесконтактной оплате смартфоном с картой Visa (Android Pay, Apple Pay и Samsung Pay)

баллы / мили начисляются за каждые потраченные 100 руб.; макс. - 15 000 бонусов/миль в месяц