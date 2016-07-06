Оценка: Не засчитана
Дебетовые карты в НС Банкеизменить банк
Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в НС Банке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.
9 дебетовых карт
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|0
|нет
|нет
|евро
|нет
|0
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|1 199 - 13 189
|нет
|
|доллар США
|нет
|18 - 200
|нет
|
|евро
|нет
|16 - 175
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|3%
|149 - 1 639
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|4%
|349 - 3 839
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|5%
|599 - 6 589
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|3%
|0
|есть
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|99 - 1 089
|нет
|
|доллар США
|нет
|2 - 17
|нет
|
|евро
|нет
|1 - 14
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|299 - 3 289
|нет
|
|доллар США
|нет
|5 - 50
|нет
|
|евро
|нет
|4 - 44
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|199 - 2 189
|нет
|
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о дебетовых картах НС Банка
Оценка: 4
14 июня я оформила в банке вклад Пенсионный и хотела оформить доходную пенсионную карту, чтобы проценты от вклада перечислять на карту. На сайте банка опубликованы тарифы по... Весь отзыв
Оценка: 5
27 октября 2015 г. в дополнительном офисе "Цветной бульвар" я оформлял вклад ("Надёжный) и дебетовую карту. Помощь в выборе вклада, условий его привлечения, возможности... Весь отзыв
6 989
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