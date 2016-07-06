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Дебетовые карты в НС Банке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в НС Банке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

9 дебетовых карт

Visa Virtual
Visa Virtual (Virtuon)
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 нет нет
доллар США нет 0 нет нет
евро нет 0 нет нет
Mastercard World Black Edition «Карта для путешествий» — НС Банк
Для путешествий
Mastercard Black Edition
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 1 199 - 13 189 нет
  • для путешествий
доллар США нет 18 - 200 нет
  • для путешествий
евро нет 16 - 175 нет
  • для путешествий
Visa Classic «Доходная карта» — НС Банк
Доходная
Visa Classic , Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 3% 149 - 1 639 нет
  • супермаркеты
  • другое
Visa Gold «Доходная карта» — НС Банк
Доходная Gold
Visa Gold , Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 4% 349 - 3 839 нет
  • супермаркеты
  • другое
Visa Platinum «Доходная карта» — НС Банк
Доходная Platinum
Visa Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 5% 599 - 6 589 нет
  • супермаркеты
  • другое
Пенсионная Доходная
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 3% 0 есть нет
Visa Classic «Доходная карта» — НС Банк
Стандартная
Visa Classic , Mastercard Standard , Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 99 - 1 089 нет
  • супермаркеты
  • другое
доллар США нет 2 - 17 нет
  • супермаркеты
  • другое
евро нет 1 - 14 нет
  • супермаркеты
  • другое
Mastercard Gold «Доходная карта» — НС Банк
Стандартная Gold
Visa Gold , Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 299 - 3 289 нет
  • супермаркеты
  • другое
доллар США нет 5 - 50 нет
  • супермаркеты
  • другое
евро нет 4 - 44 нет
  • супермаркеты
  • другое
Транспортная Тройка
Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 199 - 2 189 нет
  • супермаркеты
  • другое
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о дебетовых картах НС Банка

Оценка: 5 Не засчитана
ООО "Альтаир" обслуживается в АО "НС БАНК" с мая 2014г. За время работы коллектив банка зарекомендовал себя как профессионал в своей области. Наличие квалифицированных специалистов... Весь отзыв
Оценка: 4
14 июня я оформила в банке вклад Пенсионный и хотела оформить доходную пенсионную карту, чтобы проценты от вклада перечислять на карту. На сайте банка опубликованы тарифы по... Весь отзыв
Все отзывы
6 989

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