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Дебетовые карты в Азиатско-Тихоокеанском Банке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Азиатско-Тихоокеанском Банке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

5 дебетовых карт

Visa Gold — Азиатско-Тихоокеанский Банк
Валютный кошелек Gold
Visa Gold , Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
доллар США нет 60 есть нет
евро нет 60 есть нет
Mastercard Standard — Азиатско-Тихоокеанский Банк
Кошелек
Visa Classic , Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 есть нет
Visa Gold — Азиатско-Тихоокеанский Банк
Кошелек Gold
Visa Gold , Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 6% 0 - 1 800 есть нет
Мир — Азиатско-Тихоокеанский Банк
Кошелек Мир
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 6% 0 - 1 800 есть нет
Мир — Азиатско-Тихоокеанский Банк
Особый статус Мир
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 7% 0 есть нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о дебетовых картах Азиатско-Тихоокеанского Банка

Оценка: 5 Не засчитана
Не понимаю, откуда столько негатива к этому банку. Он вполне честный и надёжный. Около 2 лет уже являюсь их клиентом, всем доволен. Главное, что не обманывают с процентными... Весь отзыв
Оценка: 4 Не засчитана
Были сложности с оформлением НЕименной дебетовой карты Visa Gold «Кошелек». В трех разных офисах АТБ города Хабаровска мне отвечали, что такой карты у них нет... Весь отзыв
Все отзывы
15 490

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