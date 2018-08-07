Оценка: Не засчитана
Дебетовые карты в Азиатско-Тихоокеанском Банкеизменить банк
Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Азиатско-Тихоокеанском Банке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.
5 дебетовых карт
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|доллар США
|нет
|60
|есть
|нет
|евро
|нет
|60
|есть
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0
|есть
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 6%
|0 - 1 800
|есть
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 6%
|0 - 1 800
|есть
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 7%
|0
|есть
|нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о дебетовых картах Азиатско-Тихоокеанского Банка
Оценка: 4 Не засчитана
Были сложности с оформлением НЕименной дебетовой карты Visa Gold «Кошелек». В трех разных офисах АТБ города Хабаровска мне отвечали, что такой карты у них нет... Весь отзыв
Оценка: 5
Хороший банк, проблем не возникало, работаю с ним с августа 2016, в поселке Ванино бывают проблемы с наличкой - надо заказывать, в г.Хабаровске вообще все хорошо. Я доволен... Весь отзыв
15 490
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