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Вклады Росбанка

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Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов Росбанка можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн

8 вкладов
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,4% 15 000 18 мес.
  • выплата процентов в конце срока
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Доллар США 1,5% 500 24 мес.
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 5% 3 000 3 мес.
  • выплата процентов в конце срока
  • капитализация процентов ежемесячно
  • возможно пополнение
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 5,1% 15 000 12 мес.
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно пополнение
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Доллар США 1% 500 12 мес.
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,5% 1 500 000 12 мес.
  • выплата процентов в конце срока
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Доллар США 2,7% 20 000 36 мес.
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7% 1 500 000 12 мес.
  • выплата процентов ежемесячно
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,3% 500 000 9 мес.
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно пополнение
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Доллар США 1,9% 20 000 12 мес.
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,7% 500 000 12 мес.
  • выплата процентов ежеквартально
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 4% 50 000 12 мес.
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Доллар США 0,7% 2 000 12 мес.
Все ставки
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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Вклады Росбанка

Вклады Росбанка помогут не только сохранить, но и приумножить ваши сбережения. На странице Росбанка вы сможете увидеть проценты по вкладам, предлагаемые им сегодня. Подробно изучите информацию по условиям депозитов для физических лиц и действующим по ним процентным ставкам и выберите самые выгодные для вас. Советуем обратить внимание на возможность открытия и дальнейшего управления вашим вложением онлайн. Процентные ставки по таким депозитам могут оказаться выгоднее, нежели по открываемым в офисе. Все срочные вклады застрахованы государством. В случае наступления страхового случая гражданам гарантированно выплачивается возмещение по депозитам, объем которых в совокупности не превышает 1,4 млн. рублей в одном банке.

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