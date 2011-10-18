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Вклады ИК Банка

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Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов ИК Банка можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн

8 вкладов
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Доллар США 1% 10 000 372 дня
  • выплата процентов в конце срока
  • капитализация процентов ежеквартально
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Евро 0,25% 10 000 372 дня
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,13% 1 000 372 дня
  • выплата процентов в конце срока
  • капитализация процентов ежеквартально
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 5,5% 100 000 102 дня
  • выплата процентов в конце срока
  • капитализация процентов ежемесячно
  • возможно пополнение
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,75% 500 000 372 дня
  • выплата процентов в конце срока
  • капитализация процентов ежеквартально
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7% 200 000 372 дня
  • выплата процентов в конце срока
  • капитализация процентов ежеквартально
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7% 1 000 360 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • капитализация процентов ежемесячно
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,6% 100 000 372 дня
  • выплата процентов в конце срока
  • капитализация процентов ежеквартально
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,5% 100 000 93 дня
  • выплата процентов в конце срока
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Все ставки
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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Вклады ИК Банка помогут не только сохранить, но и приумножить ваши сбережения. На странице ИК Банка вы сможете увидеть проценты по вкладам, предлагаемые им сегодня. Подробно изучите информацию по условиям депозитов для физических лиц и действующим по ним процентным ставкам и выберите самые выгодные для вас. Советуем обратить внимание на возможность открытия и дальнейшего управления вашим вложением онлайн. Процентные ставки по таким депозитам могут оказаться выгоднее, нежели по открываемым в офисе. Все срочные вклады застрахованы государством. В случае наступления страхового случая гражданам гарантированно выплачивается возмещение по депозитам, объем которых в совокупности не превышает 1,4 млн. рублей в одном банке.