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Вклады банка «Ак Барс»

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Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов банка «Ак Барс» можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн

5 вкладов
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,3% 10 000 370 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно пополнение
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Доллар США 1,75% 100 720 дней
Евро 0,1% 100 91 день
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 5% 10 000 31 день
  • выплата процентов в конце срока
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Доллар США 0,2% 100 31 день
Евро 0,01% 100 31 день
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,75% 3 500 000 370 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Доллар США 1,3% 70 000 720 дней
Евро 0,1% 15 000 91 день
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,55% 10 000 370 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Доллар США 1,1% 100 720 дней
Евро 0,1% 100 91 день
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 8,5% 50 000 370 дней
  • выплата процентов в конце срока
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Все ставки
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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Вклады банка «Ак Барс»

Вклады банка «Ак Барс» помогут не только сохранить, но и приумножить ваши сбережения. На странице банка «Ак Барс» вы сможете увидеть проценты по вкладам, предлагаемые им сегодня. Подробно изучите информацию по условиям депозитов для физических лиц и действующим по ним процентным ставкам и выберите самые выгодные для вас. Советуем обратить внимание на возможность открытия и дальнейшего управления вашим вложением онлайн. Процентные ставки по таким депозитам могут оказаться выгоднее, нежели по открываемым в офисе. Все срочные вклады застрахованы государством. В случае наступления страхового случая гражданам гарантированно выплачивается возмещение по депозитам, объем которых в совокупности не превышает 1,4 млн. рублей в одном банке.

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